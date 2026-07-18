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失言毀星途！女星罵同業毀演藝路年收只剩11元　真的後悔了

失言毀星途！女星罵同業毀演藝路年收只剩11元　真的後悔了

▲日本女諧星福娃醬因2024年失言風波重創演藝事業，停工期間曾赴海外秘密接受摔角訓練，希望透過全新身分重新出發。（圖／翻攝自X，fuwa876)

圖文／CTWANT

日本女諧星福娃醬（フワちゃん）曾憑藉鮮明作風與高曝光率迅速走紅，一度是各大綜藝節目的常客，幾乎天天都能在電視上看到她的身影。然而，2024年她因在社群平台公開發文攻擊女諧星安子（やす子），甚至寫下「去死」等不當言論，引爆外界撻伐，不僅形象重創，也讓演藝工作幾乎全面停擺，逐漸淡出演藝圈。近日她接受日本網路節目專訪，首度公開停工近一年的生活與心境，不但坦言全年收入僅53日圓（約新台幣11元），更透露自己一度失去朋友，如今希望透過摔角重新出發。

福娃醬日前登上ABEMA節目《ダマってられない女たち season3》，分享停止演藝活動後的生活。她表示，風波爆發後，代言、節目通告及商業演出收入全部中斷，只能依靠過去累積的存款過日子，生活與過去忙碌時期截然不同。

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為了節省開銷，她現在幾乎都騎腳踏車代步，連搭電車都盡量避免，平時不是自己下廚，就是接受同行朋友請客，希望把生活支出壓到最低。她也笑說，雖然日子過得節省，但也把這段時間當成學習不同生活方式的機會，苦中作樂體驗各種省錢方法。

談到目前唯一仍有收入的來源，福娃醬透露，只剩過去替NHK動畫《丸少爺》演唱主題曲所獲得的版稅。她苦笑表示：「不是每個月53日圓，而是一整年的收入只有53日圓。」換算約新台幣11元，幾乎等於沒有收入，也讓現場來賓相當震驚。

節目同時公開她停工期間的生活。福娃醬表示，自己獨自前往海外摔角道場接受訓練，低調磨練技巧，目前只要時間允許，每週約有4天跟著師父葉月練習，休息日也會前往健身房訓練體能，將生活重心完全投入職業摔角，希望靠自己的努力重新站穩腳步。

除了分享近況，福娃醬也首次詳細談及2024年的失言風波。她表示，當親耳聽到安子對她說出「真的受到傷害」時，內心受到極大衝擊，甚至一度無法接受自己造成的影響，因此已誠懇向對方表達歉意，希望為自己的言行負起責任。

她坦言，停工期間最難受的不是收入歸零，而是「原本是朋友的人，不再是朋友了」。她表示，那段時間回頭看整起事件，才發現自己當時有些像是在看待別人的事情，現在回想仍覺得自己太過輕忽，也因此下定決心，未來必須勇於面對自己的缺失，努力改變可以改變的部分，不再重蹈覆轍。

如今福娃醬已將發展重心轉往職業摔角。節目也播出她在橫濱競技場迎戰擁有11年資歷的職業摔角選手安納沙織（安納サオリ），最終拿下個人生涯首場單打勝利。談到未來，她表示，自己雖然曾經傷害過別人，但始終也希望成為能帶給別人力量的人，「希望有一天，大家都能覺得遇見我是一件值得高興的事，我想成為那樣的明星。」

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