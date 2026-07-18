鼓鼓砸百萬元信義區開唱超佛！　嘉賓上台還幫他打廣告

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓今（18日）帶著全新專輯《Vitamin G》在台北信義香堤大道廣場舉辦專輯演唱會，吸引近千名歌迷到場支持，好友蕭秉治現身力挺合唱〈Summer〉，兩人還拿起水槍向台下歌迷噴水消暑，把現場氣氛炒到最高點。唱完後蕭秉治原本想低調下台，卻被歌迷狂喊安可，只好笑著替鼓鼓宣傳北流演唱會，還自爆早已把Instagram頭像換成演唱會海報，直接向鼓鼓喊話：「我想當嘉賓！」

▲蕭秉治來力挺鼓鼓。（圖／相信音樂提供）

相隔6年，鼓鼓終於完成當年未竟的約定，他更豪砸百萬元打造90分鐘免費演唱會，並驚喜宣布將於12月26日登上台北流行音樂中心，舉辦「我現在又在想你了 Missing You All Over Again」巡迴演唱會，全場歌迷瞬間沸騰。

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鼓鼓一連演唱19首新歌與經典作品，包括〈老實情人〉、〈嗯哼〉、〈可以唷〉等歌曲，全場大合唱不斷。他一開場就向二、三樓及兩側歌迷打招呼，還笑問大家熱不熱，聽到歌迷狂喊「脫外套」，他幽默回應：「我們慢慢來，要有點前戲，不要一上來就叫人家脫。」逗得全場笑翻，也預告當天會帶來滿滿新專輯歌曲。

▲U:NUS登台和鼓鼓合唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會驚喜連連，U:NUS登台首唱合作新歌〈GU〉，鼓鼓透露，為了首次合作舞台，雙方每天早上8點就相約排舞，讓習慣晚睡的U:NUS直呼是大挑戰。鼓鼓也感謝他們忙著宣傳新專輯、準備演唱會，仍抽空站台，U:NUS除了演唱〈他們沒我愛你〉，還當場邀請鼓鼓擔任未來演唱會嘉賓。

除了精彩演出，鼓鼓在演唱〈透明傘〉時撐起透明傘，搭配逼真雨景打造浪漫氛圍，更走到歌迷區近距離演唱〈暴風〉、〈我現在又在想你了〉，感謝一路支持自己的歌迷。他表示，希望透過《Vitamin G》把滿滿能量傳遞給大家，也相約歌迷年底一起到北流，再次用音樂留下難忘回憶。

▲▼ 鼓鼓斥資百萬在信義區開免費演唱會（圖／相信音樂提供）