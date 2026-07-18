楊大正正式宣佈「我是不婚主義者」　團員認證：不然怎會結兩次婚

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團滅火器成軍26年，今（18日）首次站上台北小巨蛋開唱，兩場門票一開賣旋即秒殺，讓滅火器士氣大振。而他們團內目前有2位人夫，大正和宇辰更同為人父，唱到〈給女兒〉時，大正感嘆如今女兒都已經唸小學三年級了，「他媽的，她應該快交男友了吧！」宇辰女兒才4個多月大，「我原本覺得還好，但我現在好擔心，我有點不爽。」隨後大正突然說自己是不婚主義者，馬上被宇辰虧：「這是真的，不然他怎麼會結兩次婚？」地獄梗讓全場笑翻。

▲▼楊大正宣布自己是不婚主義者，被吉他手宇辰吐槽。（圖／火氣音樂提供）

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在唱〈一九四五〉前，大正還突然喊卡暫停：「不好意思借我們調個音，暫停。」更自嘲：「這個就是live，我如果年輕的時候一定會生氣，但我現在不會了，誰叫他是我兄弟。」

唱到〈今天的我〉之前，主唱大正感性向全場萬名樂迷道謝：「在四月份開賣第一場的時候，用一分鐘的時間，告訴滅火器值得一場小巨蛋，你們讓我們相信自己，你們的愛讓我們走更遠。」更當場宣布：「我下一個目標，就是讓火氣音樂上市上櫃，讓大家買股票。」笑說：「因為樓上那個女士（指蔡英文）啊，她說她就是讓大家可以買零股嘛，所以以後說不定10元就能當火氣的股東。」

▲▼滅火器鼓手柯光、貝斯手皮皮。（圖／火氣音樂提供）

滅火器一直對於台灣民主自由相當支持，每每在演出上也總會分享他們的看法，今晚大正也談到：「最美好的事情是，你永遠都擁有選擇，那個東西叫自由，台灣是民主自由多元開放的國家，但是我們擁有這樣的生活形態，是我們的民主前輩用生命、用肉身換取而來的，現在享有這樣的自由民主社會，把這樣的生活樣態，繼續傳承給我們的下一代。」唱到〈雙城記〉時，螢幕更投影「我是書店店員」六個大字，力挺先前遭逮捕的香港書店店員。

▲滅火器成軍26年首度攻蛋。（圖／火氣音樂提供）

在唱〈晚安台灣〉前，楊大正也再次呼籲：「在這個資訊爆炸的時代，大家難免會有意見不合的時候，可是我希望大家可以用愛跟包容互相理解，還有更多更多的溝通，不要去分化彼此，因為終究我們還是必須牽住彼此的手，這個國家才能走得更遠，我們才能守護它。」再次讓萬名觀眾爆出陣陣歡呼。