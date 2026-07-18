藍正龍為「蔥油餅風波」向S媽致歉　坦言當年年少不懂事

記者葉文正／台北報導

藝人大S（徐熙媛）病逝後，相關話題與遺產爭議持續受到外界關注，連帶讓她昔日感情往事再度被翻出討論。曾與大S有過4年戀情的藍正龍，近日也因過去在節目《康熙來了》中的發言再度受到網友關注。今（18）日他出席《請世界吃桌》實體辦桌活動時，罕見談起此事，並首度向S媽表達歉意。

▲藍正龍出席《請世界吃桌》觀眾敲碗場記者會。（圖／記者李毓康攝）

藍正龍2001年因拍攝偶像劇《流星花園》與大S相識相戀，兩人交往4年後和平分手。過去他登上《康熙來了》時，曾被小S提問是否覺得S媽難相處，當時他直率回應：「有啊，買個東西就叫叫叫。」還透露曾請S媽幫忙買蔥油餅，事後被對方唸了很久，引發不少討論。

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▲S媽。（圖／記者徐文彬攝）

當年藍正龍在節目中表示，S媽一邊講電話、一邊從外面回來時，他曾隨口請對方順便買蔥油餅，沒想到後續卻被反覆提醒。小S當時則替母親緩頰，認為應該要以較委婉的方式表達，若先說「我去買、順便幫妳買」，S媽多半就會主動答應。

多年後舊事再次被提起，藍正龍態度明顯轉趨成熟。他受訪時坦言：「以我現在這個年紀，可能會跟阿姨說對不起，那時候年輕不懂事。」一句話也被外界視為對往事的正式道歉。他還幽默補充：「我現在都自己煎蔥油餅。」逗笑現場媒體。

至於外界關注大S病逝後的相關風波，藍正龍則低調表示，自己並未特別關注，也認為那屬於別人的家務事，不方便多談。被問到是否曾前往金寶山悼念大S，他透露因有朋友在當地附近開咖啡廳，偶爾會經過，但沒有特別前往致意，「很多事情放心裡就好」，語氣低調，也留下意味深長的感慨。