昔砸1億整形！《請回答1988》女星隆乳後辣Cos鏈鋸人　神還原竟挨轟

記者林汝珊／綜合報導

南韓知名喜劇演員李世英，曾在夯劇《請回答1988》中飾演德善的死黨「雙門洞王祖賢」，讓大眾留下深刻印象。近日她公開多組大膽Cosplay照，扮演人氣漫畫《鏈鋸人》角色「蕾潔」，在網路上掀起正反兩極討論。

▲李世英還原《鏈鋸人》角色蕾潔。（圖／翻攝自IG）

李世英近日透過個人IG曬出多張Cosplay照片，只見她換上緊身服裝，大方展現身材曲線，搭配妝髮完整還原《鏈鋸人》角色蕾潔，完成度相當高，吸引不少動漫迷按讚支持，紛紛留言表示「根本神還原」、「完成度太高了」。

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然而，也有部分網友認為，由於照片發布在公開社群平台，服裝尺度應該更加拿捏，留言表示「雖然是創作自由，但還是應該注意曝光程度」、「公開平台還是要稍微克制一點」，掀起兩派論戰。支持者則認為，Cosplay本來就是角色還原的一部分，屬於個人興趣與表現自由，不應過度批評。

▲李世英時常在社群曬出Cosplay照。（圖／翻攝自IG）

事實上，李世英過去曾大方分享自己的整形經歷，透露在雙眼皮、鼻子及胸部等手術上，共花費約1億韓元（約新台幣220萬元）。她也曾坦言，過去因胸部填充物出現副作用，之後接受取出及隆乳手術，「現在也找回了自信，開始挑戰以前不敢穿的服裝。」

▲李世英砸上億整形。（圖／翻攝自李世英IG）