蔡英文震撼現身小巨蛋！　警告楊大正1件事：不要叫我做

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團滅火器迎來成軍26年的歷史性里程碑，於7月18日、19日一連兩天首度進攻台北小巨蛋，舉辦「2026 ON FIRE DAY台北小巨蛋演唱會」，首度攻蛋便創下兩天神速完售的好成績。

▲▼蔡英文到演唱會後台為滅火器簽名。（圖／火氣音樂提供）

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他們的好友、前總統蔡英文今天也現身包廂力挺，開演前蔡英文還到後台為滅火器寫給蔡英文的單曲〈自信勇敢咱的名〉簽名，更在Threads向楊大正喊話：「楊大正，等一下不要叫我唱歌。」相當逗趣。

滅火器特別以〈海島冒險王〉開場，以開頭歌詞破題樂團成軍25年總算攻蛋的心情：「這是渺小的一天，也是偉大的一天」，讓等待已久的滿場樂迷感動不已。並接連獻唱〈站在這裡〉、〈人生〉、〈新歌二號〉等多首龐克歌曲狂炸小巨蛋現場。

▲蔡英文去看滅火器小巨蛋演唱會。（圖／火氣音樂提供）

楊大正開心向全場萬名歌迷喊話：「讓我們一起完成滅火器26年來第一場小巨蛋演唱會好不好，今天晚上我們要把這26年來的故事通通唱一遍！」接著帶來〈新歌六號〉，再次嗨翻全場。此外總統賴清德、高雄市長陳其邁、天團玖壹壹、「保庇天后」王彩樺、Tizzy Bac、麋先生、Trash等人也都送上花籃祝賀滅火器的攻蛋處男秀。