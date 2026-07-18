黃沐妍迎36歲「不再跟自己對抗」　吐心聲：成為媽媽後世界變大了

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）去年10月中旬登記結婚，同年11月承認懷孕，並於今年5月平安生下兒子，平時會透過社群記錄生活的她，近日在臉書發文分享36歲生日的最大體悟。

▲黃沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）



面對許多人好奇問道「36歲最大的收穫是什麼？」黃沐妍表示，對她而言，這一年最珍貴的轉變「不是多了一個身分，而是開始不再跟自己對抗。」回顧這段歷程，她透露自己接連經歷了子宮肌瘤手術，隨後又迎來了懷孕與生產，在短時間內成了一位媽媽，如今回首讓她不禁直呼，自己正慢慢找回原本的模樣，再次回到她熱愛的跑道上。

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黃沐妍坦言，曾經的自己非常執著，總希望在各方面都能更好一點，每天都催促著自己必須「跑得再快一點、做得再多一點、再努力一點。」然而，在經歷懷孕生產後，她有了全新的體悟，「人生真正的成長，不是一直往前衝」，而是必須清楚知道「什麼時候該停下來，聽聽自己的身體；什麼時候該放慢腳步，照顧自己的心。」

黃沐妍提到，在成為媽媽之後，世界變大了，現在也學會站在不同立場思考，每個選擇都不再只關乎個人，而是關於整個家。她表示，媽媽的身分雖然帶給了她幸福，但不可避免地帶來很多責任，「有滿滿的喜悅，也有許多從未體驗過的壓力」，以前她總想趕快把情緒整理好，如今她反而願意允許自己疲憊、脆弱，也允許自己不是每天都很有力量。