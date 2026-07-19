《刻在》破億導演新作！邱以太領軍　《我的神隊友》集4大偶像華麗卡司曝光

記者蕭采薇／台北報導

曾以《刻在你心底的名字》創下破億票房的導演柳廣輝，即將推出全新青春奇幻喜劇電影《我的神隊友》，以足球為背景，強打「第二名的勇氣」。卡司找來「質感男神」邱以太與「初戀系女孩」林亭莉，更集結了當今台灣最紅的「四大男團代表」，準備在球場上展現運動魂大爆發！

▲《我的神隊友》卡司找來邱以太與「初戀系女孩」林亭莉，更集結了當今台灣最紅的「四大男團代表。（圖／阿榮影業提供）

邱以太增重8kg慘遭小學生震撼教育！ 夏浦洋十字韌帶重建帶傷拚了

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男主角由高人氣的邱以太擔綱，搭配曾憑藉《哈勇家》入選台北電影節非常新人的林亭莉，再加上實力派金鐘女配角程予希，為本片奠定堅實的演出基石。為了呈現真實足球員樣貌，演員們開拍前全數接受了密集的足球特訓。

邱以太透露，自己雖然是劇組唯一有足球底子的演員，但為了更貼近角色，特別增重8公斤、增肌備戰。他苦笑分享，開拍前與小學生足球隊進行友誼賽，竟然以2比6慘敗，直呼：「真的被上了一課！」而林亭莉則是一路練到球場晚上11點熄燈，曾因踢不好射門動作急得差點掉淚，展現絕不放棄的決心。

▲邱以太為角色增重8公斤。（圖／阿榮影業提供）

令人心疼的是，FEniX成員夏浦洋今年2月才剛完成膝蓋十字韌帶重建手術，卻依然咬牙帶傷上陣。他每週花費近8千元復健，挺過高強度的足球訓練，堅定表示：「既然接下這個角色，就想把最好的一面呈現給大家。」

▲林亭莉為了苦練足球，一度練到快哭。（圖／阿榮影業提供）

在訓練期間，他還曾和近年累積無數死忠粉絲的鍾岳軒因為太專注追球而高速相撞，鍾岳軒笑說：「一個十字韌帶剛開刀、一個肩膀有傷的人撞在一起，把全場都嚇了一跳！」所幸兩人最後平安無事。

黃文廷把足球當寵物！王學駿找男主單挑「沒輸過」

除了夏浦洋，本次還網羅了Ozone黃文廷、728SEVENTOEIGHT王學駿以及Ni!KA萊恩等超人氣男團成員。黃文廷每天花3小時自主訓練，還幫足球取名為「小白」，天天像寵物一樣帶在身邊，笑稱就像電影《浩劫重生》裡的排球「威爾森」。

▲FEniX夏浦洋（左）和Ozone黃文廷（右）將有精彩對手戲。（圖／阿榮影業提供）

首次挑戰大銀幕的王學駿，過去曾是全中運400公尺跨欄金牌選手。體能超強的他，拍攝結束後經常找邱以太PK短跑100、200公尺，還以「輸家請吃晚餐」當賭注，他得意笑說：「目前我沒輸過！」

▲程予希（左）和林亭莉（右）在《我的神隊友》有精彩表現。（圖／阿榮影業提供）

而從零開始學足球的萊恩，在看見邱以太的大力射門後，也慶幸直呼：「還好我不是守門員！」此外，曾因工作接觸過足球的演員蔡南筠，這次也如願參與演出，直呼與足球真的格外有緣。

程予希嘆像回到大學社團！神隊友720台中首合體

面對高強度的體能消耗，程予希坦言最大的挑戰就是要不停奔跑，還得隨時注意球與隊友的位置。不過看到這群年輕後輩大家一起流汗訓練，很快就培養出絕佳默契，讓她笑說：「很像重新回到大學社團。」

▲萊恩（左）初期練足球經常跌倒。（圖／阿榮影業提供）

導演柳廣輝感性表示：「過去《刻在》記錄了青春的刻骨銘心，而《我的神隊友》則是要展現青春的碰撞、熱血與『輸得起』的勇氣。希望在歡笑中，也能觸動每個人心中最純粹的熱血魂。」

目前《我的神隊友》正如火如荼拍攝中，這群高人氣的神隊友們將率先於7月20日首度合體，現身臺中市政府運動局舉辦的「2026全球足球巔峰對決直播派對」與粉絲共襄盛舉，想一睹男神們踢球風采的影迷千萬別錯過。

▲《我的神隊友》鍾岳軒分享足球訓練插曲。（圖／阿榮影業提供）