抗癌網紅黃橞逝世！　曾被斷言「僅剩3個月壽命」堅強抗病近4年

記者蔡宜芳／綜合報導

抗癌網紅黃橞在2023年被診斷出泌尿上皮細胞癌第四期，原本只剩下三個月的壽命，但她努力抗癌挺過，也經常分享自己的抗癌歷程。怎料，其胞妹17日在社群透露姊姊黃橞已經過世，消息讓許多網友跟著淚崩。

▲黃橞在許多網友的陪伴下，堅強抗癌3年多。（圖／翻攝自黃橞IG及Threads）

忽視長期水腫小症狀 雙腿腫成大象腿驚覺罹癌

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黃橞在2023年曾發文還原抗癌起因，她透露，自己原本每天生龍活虎，平常雖容易水腫，卻沒放在心上。直到有一天，發現腿部真的腫得太誇張、像大象腿，且連臉也浮腫，就醫抽血後，才發現腎指數過高、腎積水與堵塞，照X光更驚覺胸腔有異物，最後被轉派到血液腫瘤科，醫生看了斷層掃描，告知她「身體全部都是淋巴結」，要求當日馬上住院。

為了釐清病因，黃橞當時切了腿部、膀胱與脖子的瘤做檢驗，並進行手術裝上雙J引流管與尿管排除堵塞。雖然手術讓她體重瞬間從58公斤掉到51公斤，但不久後，腎臟再度堵塞，短短三天又腫到55公斤、身上背了兩個尿袋。最後，醫生通知她罹患了泌尿上皮細胞癌第四期，需要立刻開始化療。

▲黃橞當年因發現身體異常水腫，就醫後才得知已經罹癌。（圖／翻攝自Instagram／hui7852_）

樂觀堅強迎戰病魔 抗癌3年多仍不敵折磨遺憾離世

當時，黃橞坦言自己雖然蠻樂觀，「但得到消息還是滿受挫，醫生一走出去我的眼淚真的掉的沒停過。」不過，她隨後展現堅強，決定積極正能量地面對治療，並對身邊的朋友喊話：「世界好大，還有很多我要品嚐的人事物呢。」

然而，在忍受三年多的病痛折磨後，黃橞的妹妹於17日透過黃橞的社群發文透露：「姊姊在今天早上已經脫離病痛了，所以這個帳號不會更新了。也謝謝各位脆友對姐姐的關心。」黃媽媽也心痛留言證實，黃橞已在17日凌晨6點56分辭世。

▲黃橞於17日凌晨逝世。（圖／翻攝自Instagram／hui7852_）

黃橞逝世的噩耗，引來許多網友留言哀悼，眾人紛紛表示「她是一個很勇敢的女生，請節哀」、「我覺得好難過，上次她說要出發富國島的文章，還請她注意安全，不要太勞累」、「真的很喜歡姐姐，覺得她是世上最勇敢的人」、「妳是我看過最堅強的女生，也是最會享受生活人生的人，最美的天使」。