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偷師孫淑媚逆齡化妝術！　許蓁蓁獲直男尪告白「今天看起來不一樣」

記者蔡宜芳／綜合報導

40歲本土劇女星許蓁蓁18日在社群透露，自己最近被孫淑媚的「逆齡化妝術」深深激勵，兩人見面時，還會特別向對方討教化妝技巧。沒想到，成果竟讓平時粗線條的老公都大讚「看起來不一樣」，讓許蓁蓁笑說：「想不到這個直男真是懂看。」

▲▼偷師孫淑媚逆齡術！許蓁蓁獲直男尪告白：看起來不一樣。（圖／翻攝自Instagram／pearljanejanehsu）

▲許蓁蓁透露自己近來向孫淑媚討教化妝術，竟連老公都能看出變化。（圖／翻攝自Instagram／pearljanejanehsu）

許蓁蓁坦言，因為被好友孫淑媚的逆齡化妝術激勵到，所以只要和對方見到面，就會抓緊機會問化妝技巧。受到鼓舞的她，最近每次化起妝來也都顯得特別認真，希望透過改變化妝方法，讓自己更精緻。

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許蓁蓁透露，認真打扮後的改變，連身旁的枕邊人都敏銳地察覺到了，「連老公都說今天看起來比較不一樣，出門前，他還特別轉頭看了我一眼說『誒～妳戴這個眼鏡很好看喔』，平常我戴什麼眼鏡他才沒在注意。」讓她對自己努力的成果相當滿意。

▲▼偷師孫淑媚逆齡術！許蓁蓁獲直男尪告白：看起來不一樣。（圖／翻攝自Instagram／pearljanejanehsu）

▲許蓁蓁改變妝容，獲得老公的讚賞。（圖／翻攝自Instagram／pearljanejanehsu）

此前，台語歌后孫淑媚因外貌變化，掀起熱烈討論，她還因而獲封「台版Jennie」。對於外界懷疑她是否「進廠維修」，孫淑媚大方發文澄清自己絕對沒有動刀，也公開包含拔牙矯正、定期施打電音波與肉毒等12招「優雅凍齡」秘訣。其中，她大推最有效的變美方法是「作息穩定」，也透露自己改變了妝容，親自用巧手變美。

▲▼偷師孫淑媚逆齡術！許蓁蓁獲直男尪告白：看起來不一樣。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

▲孫淑媚美貌升級引起熱烈討論。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

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許蓁蓁孫淑媚

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