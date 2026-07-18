風波後首露面！　千千親回應「沒有委曲」　隋棠缺席掀聯想

記者葉文正／台北報導

三立、華視聯手打造的實境綜藝《請世界吃桌》今（18日）舉辦「觀眾敲碗場」記者會，由陳隨意、千千、藍正龍及浩子出席，日前捲入節目風波的隋棠則未現身，主辦單位表示她因「在家帶小孩」缺席。由於先前網路上曾出現隋棠、千千互動與工作氣氛的討論，也讓這場記者會成為節目爭議後首度公開回應外界聲浪的場合。

▲千千出席《請世界吃桌》觀眾敲碗場記者會。（圖／記者李毓康攝）

不過隋棠在節目第一次記者會也沒有現身，當時說是腸胃炎住院，這次又沒有現身，難免引起外界聯想。

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▲藍正龍出面緩頰。（圖／記者李毓康攝）

面對近日網友熱議，千千首度正面談及心情，她表示自己其實沒有感到委屈，也希望外界不要過度放大節目片段，「每個人在看節目的角度不太一樣，所以會有很多不同討論，但希望大家可以理性看待，更focus在節目想分享的台灣辦桌文化。」她也強調，整個錄製過程中自己並沒有感到不舒服，希望觀眾不要過度解讀成員之間的互動。

▲陳隨意(左起)、藍正龍、千千、浩子出席《請世界吃桌》觀眾敲碗場記者會。（圖／記者李毓康攝）

藍正龍則透露，先前罕見在社群發文，其實是因為心疼工作團隊的辛苦付出。他表示，整個拍攝過程相當高壓，大家幾乎是日以繼夜工作，「好不容易完成一個我們覺得很好的作品，推薦給大家看，當然會希望多一些鼓勵。」他坦言，看到部分負面評論後感到不捨，因此才決定發聲。

談到團隊合作，藍正龍也主動提及千千與隋棠，認為所有主持人都在陌生領域中努力完成任務，「不管是千千還是棠棠，還有隨意哥、浩子，大家都是各司其職。因為是真人實境秀，很多事情其實都無法預期，我們每天都很累，但還是一起咬牙把它完成。」

至於外界不斷延燒的爭議與批評，藍正龍也呼籲網友理性討論，「大家真的都很辛苦，不應該受到這種無限上綱的謾罵。」他也表示自己平時很少公開發文，但這次是真的替工作團隊感到心疼，希望觀眾能把焦點放回節目本身，以及台灣辦桌文化所想傳遞的價值。