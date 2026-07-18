吳宣儀陷合約糾紛「不知未來還在不在」　官司對打前東家：不想放棄

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星吳宣儀先前與經紀公司樂華娛樂爆發合約糾紛，雖然官司尚未解決，但她仍自立門戶，目前正在進行音樂劇巡演。吳宣儀在17日演出結束後，一連發文向粉絲承諾會繼續努力，同時也直言「不想放棄」，讓大批粉絲感到心疼。

▲吳宣儀和十年東家樂華娛樂爆發合約糾紛。（圖／翻攝自微博／吳禕璉_吳宣儀）

吳宣儀在貼文中寫道：「又演完了一場，我又在復盤自己了，我會繼續努力的！」近期身陷合約官司的她，也感性向粉絲告白：「簡簡單單地做一些有意義的事情，簡簡單單的有你們，就好。」

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此外，吳宣儀也表示，她很感謝粉絲一直支持自己去做想做的事，「我不知道我未來還會不會一直在，但我不想放棄。」強調自己一直在挑戰極限，覺得沒有浪費時間很好，一番話引來許多粉絲為她加油打氣。

▲吳宣儀發文。（圖／翻攝自微博／吳禕璉_吳宣儀）

此前，吳宣儀被爆出與樂華娛樂的十年經紀合約已於2月到期，她表明不再續約的立場，卻遭公司以合約中的「自動續約條款」為由拒絕結束合作，雙方因此爆發糾紛。隨後，網路上更流出吳宣儀母親與樂華娛樂代表談判的影片，吳媽媽在影片中激動痛批「十年從來沒有看過合約」，甚至控訴所有的拍戲與廣告合約全由公司代簽，質疑：「那意思是說我們賣給你了？」

對此，樂華娛樂發表聲明澄清，強烈否認「不允許藝人查看工作合同」以及「驅趕吳宣儀家人」等網傳說法，並表示酬勞發放皆有依據，絕對沒有隨意結算。公司方表示，與吳宣儀之間的爭議將交由律師依法處理，後續不再對外回應。