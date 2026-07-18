7匹馬大規模逃跑！羅PD團隊「靠空拍機抓」　李光洙傻眼開車追馬

記者吳睿慈／綜合報導

熱播韓國實境秀《豆豆農場》由演藝圈至親好友李光洙、金宇彬、都敬秀共同出演的爆笑農村實境秀，記錄毫無務農經驗的「都市俗」演員，在濟州島展開自給自足的農場生活。最新一集，都敬秀、李光洙來到馬農場，卻突遇7匹馬集體逃亡的意外，製作團隊急用空拍機跟蹤足跡，連李光洙都在後方開車追馬，突發意外超驚險。

▼▲《豆豆農場》李光洙、都敬秀一起到馬場打工。（圖／愛奇藝國際版提供）



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《豆豆農場》最新一集，都敬秀、李光洙前進濟州島放馬牧場，李光洙意外發現有一顆馬糞長得像杜拜巧克力Q餅，便向都敬秀提議猜拳，贏的人可以試圖將這顆馬糞投到對方嘴巴裡，都敬秀不幸敗北，但面對飛來的馬糞，都敬秀也沒有要妥協，直接用畚箕把它擊飛當場「毀約」，免於一場便便危機，零偶包模樣讓粉絲笑翻。

而最新內容中，都敬秀、李光洙與牧場老闆將馬匹帶到新的環境吃草，沒想到，牠們集體逃亡打算回家，製作單位加上牧場老闆、演員皆攔馬失敗，只好啟用空拍機跟著馬的足跡，李光洙則傻眼坐上老闆的車，緊急把馬抓回來，驚險的突發狀況嚇到兩人驚慌失措。

▲▼《豆豆農場》辛叡恩作為實習生登場。（圖／愛奇藝國際版提供）



而他們也迎來新工讀生，辛叡恩偽裝成阿姨的模樣，一邊引發騷動一邊靠近，最後真實身份揭曉，李光洙跟都敬秀兩人都相當驚喜，互鬧互虧的日常即將再度開啟，勢必誕生滿滿爆笑名場面。

《豆豆農場》以外，還有以「懲罰」催生的全新實境節目《宇宙年糕店》釋出最新預告，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真四位搞笑活寶再次齊聚，但這次不玩遊戲，而是真的要經營年糕店，一開始從店內無人問津，內部爆發「勞資糾紛」，再到突然被製作組通知開了首爾分店，當時身為主廚的李泳知直接躺在地上喊：「我不做了，我罷工！」笑翻觀眾。除了四位固定成員火力全開的鬥嘴互虧，本季也迎來豪華工讀生aespa成員Karina、舞者Gabee與都敬秀（D.O.）驚喜加盟。《豆豆農場》、《宇宙年糕店》皆在愛奇藝國際版上線播出。