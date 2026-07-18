獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小

記者葉文正／台北報導

有「I級艷后」稱號的網紅洪蓉，近日接受專訪時談及一路走來所承受的網路暴力與外界評論，坦言自己早已習慣被議論，甚至從過去職場時期就曾因外貌遭受打擊。她透露，曾有老闆娘當面批評她長相普通，還稱自己女兒比較漂亮，讓她一度陷入自我懷疑，「我會內耗，覺得原來我非常醜。」她表示，因此後來面對網友酸言酸語時，雖然難受，但並非第一次經歷。

▲洪蓉(左)錄《週末最強大》。（圖／高小敏提供）

洪蓉說，曾經遇到網友刻意攻擊，她甚至會私訊對方詢問原因，希望了解對方為何惡意批評。不過她也坦言，有些人即使再怎麼解釋也沒有用，「他就是要亂罵你。」多年來經歷網暴，也讓她慢慢調整心態，學習與外界聲音共處。

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▲洪蓉跟歐漢聲耍寶。（圖／高小敏提供）

近日洪蓉受邀參與由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲主持的《週末最強大》錄影，她在節目中穿上古裝扮演「冬香」，分享錄影過程十分歡樂。她表示自己其實很喜歡古裝造型，過去也曾多次穿過類似服飾，這次節目的妝髮與服裝更令她相當驚艷，「週末最強大的古裝很好看、很美。」

▲胡瓜(右起)陳亞蘭與歐漢聲。（圖／高小敏提供）

不過，因為身材較為豐滿，洪蓉也坦承穿古裝時常面臨服裝尺寸問題。她笑說，原本設計較為包覆的衣服，後來還特地修改變寬，「我上圍扣不上去，很難找到我能穿的衣服。」她透露，自己一直很想嘗試唐朝服飾，但通常都得先訂做最大尺寸，再進一步修改才能穿上。

▲穿了古裝還是很難遮住好身材。（圖／高小敏提供）

談到錄影內容，洪蓉表示，此次除了短劇演出，也順便宣傳歌曲〈光明燈〉，節目台詞中甚至巧妙加入歌名元素。她表示現場氣氛輕鬆熱鬧，主持群與演員反應速度都很快，讓她一度笑場，「真的很好笑，沒有太大壓力。」雖然一開始錄影前相當緊張，但正式開始後反而逐漸放鬆。她也提到，每次錄完影回家後，都會重新檢視自己的表現，希望能持續進步。

▲洪蓉坦承常常被網暴。（圖／記者黃克翔攝）

首次與陳亞蘭合作的她，也對對方留下深刻印象，特別稱讚其唱腔實力，「真的非常厲害，讓我很驚艷。」

▲洪蓉笑說瘦下來會被粉絲嫌胸小。（圖／高小敏提供）

除了網暴話題，洪蓉也談及多年來面對身材所帶來的壓力。因為天生擁有豐滿上圍，罩杯經常被外界討論。她透露，母親過去曾勸她縮胸，但考量當時工作不穩定，加上手術費用高達20萬元，讓她捨不得花這筆錢。她說，無論胸部大小，被注意不一定代表不好看，但自己也不能太瘦，「有粉絲會嫌我胸部不夠大。」



為了維持體態與胸型，洪蓉坦言平時相當辛苦，不僅要定期調養身體、喝中藥，還得注意體重變化，「變瘦胸部會縮下去，還會皺掉。」她表示，多年來維持身材就像長期耐力賽，不能輕易鬆懈，甚至連朋友都會好奇問她，為何看起來胸部越來越豐滿。對此她笑說，其實只是持續維持狀態，「就像跑馬拉松一樣。」