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《奧德賽》第一美女選角爆爭議　杜汶澤中肯分析：本就是荒謬虛銜

記者蔡宜芳／綜合報導

美國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導新片《奧德賽》，找來黑人女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）飾演神話中「世界第一美女」海倫，引發選角爭議。對此，男星杜汶澤有感而發，直言海倫的頭銜本就是政治分贓的荒謬虛銜，讚嘆諾蘭藉此放大戰爭的荒謬性。

▲▼《奧德賽》選角爆爭議　杜汶澤分析：本就是荒謬虛銜。（圖／UIP提供、翻攝自露琵塔尼詠歐IG﻿）

▲克里斯多福諾蘭執導的《奧德賽》，找來黑人女星露琵塔尼詠歐飾演海倫。（圖／UIP提供、翻攝自露琵塔尼詠歐IG﻿）

杜汶澤18日在社群發文，分享對於《奧德賽》選角爭議的看法。他指出，露琵塔尼詠歐其實曾於2014年被美國雜誌《People》選為年度「全球最美女性」第一名，但他身為傳統直男、向來「美女先決」，起初心中也是滿滿的問號，「世界第一美女不是林青霞是誰？但真的沒關係，世界不是我說了算。」然而，看完電影後，他有了新的見解。

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杜汶澤解析說，海倫的頭銜一開始就只是神的政治分贓、作弊賄賂下的「贈品」，這正好證明「世界第一美」本身就是隨時代與政治需求變動的荒謬虛銜，「這就是全片最黑色幽默、最高級的諷刺互文（Meta-irony）！」

▲▼《奧德賽》選角爆爭議　杜汶澤分析：本就是荒謬虛銜。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤﻿）

▲杜汶澤分享對於《奧德賽》選角爭議的看法。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤﻿）

他指出，外界給予的「美」的標準從來就不是女性自己決定的，「而是掌握權力的評審、媒體和男人們（不代表我）強加在她們身上的『符號』。」杜汶澤直言，人類要爭奪的，往往只是虛榮心與開戰的名義，說穿了都不過是電影角色陳浩南和烏鴉爭奪的一條長紅，「隨便找一個藉口，是否有意義，真的重要嗎？」

杜汶澤認為，在一片謾罵聲當中，導演諾蘭同時也默默彰顯了自己作為當代大導演的權力，「他找誰來演，他說了算。Elon Musk，一個連如何製造一台好車都不懂的人，電影？他懂個屁。不要理他啦！」杜汶澤也幽默自嘲：「我？我只是台灣一個小小小導演、靠賣雲吞麵維生、喜歡美女、開德國汽油車的直男，你們就更加不用理我！」

杜汶澤社群全文：

我不是影評，但真的很想談談關於Nolan找來黑人演員演世界第一美女的爭議！
《奧德賽》裏面導演找來黑人演員Lupita Nyong'o飾演神話中世界第一美女海倫，一個引發世界大戰的所謂絕色佳麗，網民一看到就憤怒反對，連銀河系首富Elon Musk都痛罵導演左膠。
好了，只不過是他們還未看電影吧…….
Lupita Nyong'o她在現實中確實拿過主流媒體認證的「世界最美」；這就是全片最黑色幽默、最高級的諷刺互文（Meta-irony）！
你說Nolan左膠，我反而覺得他不左不右甚至是暗右呢！
怎麼說？
Lupita Nyong'o曾於 2014 年被美國《People》雜誌選為年度「全球最美女性」第一名。
我和很多直男一樣，心中都是黑人問號。
你看看他的樣子，好吧我比較傳統，非常注重外表，拍電影找女主角、娶老婆，都是美女先決，真的沒辦法接受他是世界第一美女。世界第一美女不是林青霞是誰？
但真的沒關係，世界不是我說了算。
左膠們看到這裏可以打我了！
神話裡，從來沒有仔細描述過海倫的樣子，海倫之所以被冠上「世界第一美女」的頭銜，源於一場極度荒謬的天界選美比賽（帕里斯的評判）：天后赫拉、智慧女神雅典娜、愛神阿芙蘿黛蒂三個女神在爭誰最漂亮。她們找了凡人王子帕里斯來當裁判。
愛神為了作弊贏得比賽，偷偷賄賂帕里斯說：「只要你選我，我就把凡間最美麗的女人（海倫）送給你當老婆。」
也就是說，海倫這個「虛銜」，一開始就只是神明政治分贓、作弊賄賂下的「贈品」。她根本沒有選擇權，卻因為這個頭銜被全世界爭奪。
這正好證明了「世界第一美」這個頭銜本身就是一個隨時代、隨政治需求而變動的荒謬虛銜。
現實與電影的重疊：不論是三千年前神話中被愛神欽點的「海倫」，還是 2014 年被好萊塢媒體排出來的「最美榜單」，這份「美」的標準從來都不是她們自己決定的，而是掌握權力的評審、媒體和男人們（不代表我）強加在她們身上的「符號」。
這完全放大了戰爭的荒謬性：人類要爭奪的，往往不是那個東西本質上多有價值，而是為了爭奪「贏了這個虛銜」所帶來的權力、面子與虛榮心。
正義、別國的人權、國家領土完整、什麼民族團結，都只不過是開戰的名義。
就好像這個黑人，引起戰爭的「美女」，說穿了都不過是陳浩南和烏鴉爭奪的一條長紅！
隨便找一個藉口，是否有意義，真的重要嗎？
最有趣的是，在一片謾罵聲當中，其實導演同時亦默默地彰顯了自己作為當代最大導演的權力——他找誰來演，他說了算。
Elon Musk，一個連如何製造一台好車都不懂的人，電影？他懂個屁。不要理他啦！
我？我只是台灣一個小小小導演、靠賣雲吞麵維生、喜歡美女、開德國汽油車的直男，你們就更加不用理我！
哈哈！

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杜汶澤諾蘭奧德賽

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