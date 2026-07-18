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全場笑瘋！姚淳耀「壁咚抽中親姊」撩不下去　《欠婚》見面會謝盈萱休息室慘跌

記者蕭采薇／台北報導

台劇《欠妳的那場婚禮》播出後話題熱度持續飆高，17日晚間劇組盛大舉辦「最終回感動見面會」，主演群蘇慧倫、謝盈萱、朱軒洋、姚淳耀、蒲禾菲、裴子齊與導演嚴藝文、製作人丁長鈺、監製於蓓華齊聚一堂，還驚喜邀來宇宙人的小玉、方Q和阿奎共襄盛舉，陪粉絲一起感動迎接大結局。

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

姚淳耀「空氣壁咚」撩妹慘遇親姊！全場爆笑

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在劇中以跨世代演出驚豔網友的姚淳耀，見面會上原本準備抽出一位幸運粉絲，親自兌換「韓森撩人券」，重現劇中超強的「韓其森式」撩人法。沒想到手氣太旺，竟然意外抽中自己的親姊姊，讓現場瞬間笑翻！主持人LULU搞笑詢問姊姊怎麼稱呼，姊姊也幽默接梗回應：「我姓姚」，逗得全場大笑。

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲姚淳耀原預計抽幸運粉絲享用「韓森撩人券」，竟抽到親姐姐。（圖／公視提供）

後來姊姊大方讓出兌換券，姚淳耀展現超強視帝演技，對著幸運觀眾使出空氣壁咚，還霸氣喊出經典台詞：「你漏電囉！」讓該名粉絲害羞到不行。

此外，新生代演員裴子齊也發出「跟小貴一起Damn券」，邀請粉絲上台跟小馬子狗一起大喊經典台詞「Damn」，將現場氣氛炒熱至最高點。

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲姚淳耀姐姐讓出福利，造福幸運粉絲。（圖／公視提供）

蘇慧倫重現「老婆式開罵」！謝盈萱後台慘摔倒頭栽

「凍齡女神」蘇慧倫在劇中飾演的陳立璇引發許多已婚觀眾共鳴。見面會上她大方送給幸運觀眾「大立璇老婆式罵人券」，沒想到台下粉絲竟然超抖M，紛紛爭相大喊「想被罵」！最後蘇慧倫對著幸運粉絲狂飆：「你為什麼不去倒垃圾？你再不倒我會變成很瘋的瘋子！」不僅讓全場尖叫連連，她更誠意滿滿送出劇中的「原味大玩偶熊」。

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲謝盈萱（右）以Terry裝扮出席《欠妳的那場婚禮》。（圖／公視提供）

導演嚴藝文也在現場大爆料，透露謝盈萱在後台休息室準備錄製宣傳短片時，竟不小心後仰慘摔，整個人「倒頭栽」成一個「倒V」字型，惹得嚴藝文猛虧她是「搞事王」。

謝盈萱則苦笑回憶，倒下去那一刻只看到所有演員嚇壞探出頭問：「妳還好嗎？」幕後超萌趣事笑翻全場，而在被問到如果是劇中Terry會選擇跟誰同床時，謝盈萱霸氣全收宇宙人的小玉和方Q，笑喊：「我是Terry，Terry不會做選擇，都要！」

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲見面會上蘇慧倫給幸運觀眾的「大立璇老婆式罵人券」，觀眾紛紛表示想被罵。（圖／公視提供）

宇宙人金曲霸榜14冠！朱軒洋罕開金口被讚爆

由金曲樂團宇宙人為該劇量身打造的主題曲《沒有人像我一樣》，目前已締造全面制霸KKBOX、Apple Music、Spotify等各大串流平台的驚人紀錄，累積橫掃14項排行榜冠軍。見面會上，朱軒洋也罕見開金口，為粉絲獻唱這首冠軍神曲。

被誇讚唱得好聽時，他靦腆苦笑：「因為我有上課，不然會丟老師的臉！」當LULU問他願不願意發片時，他則嚇得趕緊秒拒絕：「不用啦！」全場更在活動最後大合唱這首主題曲，場面相當感人。

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲朱軒洋罕見開金口，為粉絲獻唱這首冠軍神曲。（圖／公視提供）

劇情神展開狂戳哭點！今晚迎來感動最終回

《欠妳的那場婚禮》劇中錯綜複雜的情感與婚姻真實面貌，讓觀眾直呼超有感。其中「學姐愛上爸爸周可傑」的超展開劇情更是引發熱議，導演嚴藝文坦言，這段靈感來自經典電影《美國心玫瑰情》，就是要用這荒謬的事件成為激發男主角最關鍵的破口。

▲公視舉辦《欠妳的那場婚禮》見面會。（圖／公視提供）

▲（左起）製作人丁長鈺、導演嚴藝文、演員王渝萱、裴子齊、蒲禾菲、朱軒洋、蘇慧倫、謝盈萱、姚淳耀、宇宙人小玉、方Q、阿奎、監製於蓓華。（圖／公視提供）

《欠妳的那場婚禮》講述曾風靡樂壇的樂團主唱周可傑（張孝全 飾），淪落為寫不出歌的落魄中年，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）關係降至冰點。就在他試圖挽救婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他找回愛與初衷。本劇將於18日晚間9點在公共電視及公視+迎來最終回，Netflix也已全集上線。

 

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欠妳的那場婚禮謝盈萱王渝萱姚淳耀

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