台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女神周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她16日突然在社群平台上傳一張「跟大家一起下班擠捷運」的照片，讓大批粉絲激動直呼好想巧遇，沒想到，照片竟傳到韓網去，更登上18日Naver娛樂新聞第一名點閱，引起韓國網友熱議。

▲周曉涵在捷運自拍沒人發現，照片紅到韓國。（圖／翻攝自Threads／ilove7388）



周曉涵釋出的照片裡，她打扮得十分低調休閒，把放下一頭旁分的深色長髮，臉上戴著灰色口罩，幾乎遮住了大半張臉，一手握著捷運的拉環，另一手高舉手機以俯瞰的視角拍下這張美照。

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▲周曉涵私下經常搭捷運。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



有趣的是，這張自拍照也意外捕捉到了車廂內乘客們的真實反應，儘管周曉涵散發著明星氣質，但周遭的乘客似乎完全沒有察覺到女神就站在自己身邊。無論是站著還是坐著的民眾，幾乎所有人都專注地低頭看著自己的手機螢幕。

▲周曉涵捷運自拍新聞衝上韓網第一名。（圖／翻攝自Naver）



沒想到，乘客沒認出女神的照片，竟傳到韓網引起討論，韓媒寫下「捷運捕獲大咖女演員，人潮中自拍，怎麼會沒認出來」，大批韓國網友回覆驚訝的表情，該篇新聞更在入口網站NAVER娛樂新聞衝到第一名。