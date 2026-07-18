視網膜旅居東京3月吐心聲！　忍受爛網路、外食少：回台都會期待

記者王靖淳／綜合報導

主持人視網膜近年帶著愛犬「柚子」旅居日本，最近他大方在社群發布長文，分享自己在東京旅居滿3個月的真實體悟，「現在回台灣都會有一種微妙的期待，也不是很興奮但就是覺得變得很好玩，『回去』這個詞也開始讓我混亂。」

▲視網膜。（圖／翻攝自Facebook／視網膜Retina）

視網膜在文中吐槽日本的網路速度，笑稱先前常看到臺灣海底電纜被切斷的新聞，如今在日本體驗到極慢網速，讓他忍不住懷疑「是不是根本沒有電纜」，更直言那種崩潰的程度，是「爛到用LINE傳個『好』都要30秒」，自嘲用過當地兩大電信後，真心覺得「臺灣的網路快到會車禍」。

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除了網速很慢之外，當地的飲食習慣也成為一大考驗。視網膜坦言，自己旅居的區域便宜的外食選擇相當少，雖然旅遊時每天吃餐廳很興奮，但「住在這就算每天有錢吃餐廳也是會累」。為了解決飲食困擾，當想要「簡單吃」的時候就得開啟思考模式，於是他從上個月開始嘗試下廚。他笑稱所謂下廚，其實就是買一些不用洗、不用切的蔬菜回家，或依賴微波食品亂吃一通，唯一認真煮過的只有只要通通丟下去就好的火鍋，所幸飲食生活最近終於漸漸有了起色。