出道10年戶頭僅2萬！羅正親「沒看合約簽10年」　解約慘賠2.5億

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星羅正因參加《偶像練習生》打開知名度，近年主演《完美的他》、《撲通撲通喜歡你》、《偽裝遊戲》等戲劇累積不少人氣。不過，他近日接受訪問時，意外透露自己出道10年後，銀行存款竟只剩人民幣4831.93元（約新台幣2萬元），相關話題迅速登上微博熱搜，也讓他過去與前經紀公司的合約糾紛再度受到關注。

▲羅正戶頭真的沒什麼錢。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）



出道10年戶頭只剩人民幣4800元 坦言人生關鍵字是「負債」

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羅正在節目《內娛和TA的經紀人》中，應主持人要求當場查看帳戶餘額，畫面顯示，在剛繳完信用消費款項後，帳戶僅剩人民幣4831.93元（約台幣2萬4160元）。

他坦言，過去10年的生活幾乎都圍繞著債務，「人生的關鍵字就是負債」，也坦承自己從來沒有真正體會過手上有錢的感覺，顛覆外界對藝人收入豐厚的印象。

沒看合約就簽10年 解約竟被索賠人民幣5000萬

羅正透露，剛踏入演藝圈時，因認同前公司老闆描繪的發展藍圖，在幾乎沒有仔細閱讀合約內容的情況下，就簽下長達10年的經紀約。後來雙方合作破裂，他提出解約，公司則依照合約向他求償高達人民幣5000萬元（約台幣2億5000萬元）違約金，讓他不得不走上訴訟之路。

爆公司層層扣款 拍戲反而越拍越窮

羅正更透露，公司採取「先扣培養成本再分潤」的制度，即使《偶像練習生》播出後工作量大增，第一年個人帳戶金流就超過人民幣200、300萬元（約台幣1000、1500萬元），但到了年底，真正拿到手的分紅卻只有人民幣2萬元（約台幣10萬元）。

更讓他傻眼的是，公司列出的「培養成本」包羅萬象，不只包含練習期間的住宿、訓練費，甚至連練習室折舊、飲水機、燈泡更換、助理薪資，以及工作人員探班的交通、住宿費，都列入藝人應負擔成本，在這樣的計算方式下，不但沒有賺到錢，有時拍完一部戲，反而還倒欠公司數萬元。

借錢打官司、搭3天綠皮火車 2024年才還清債務

為了爭取解約，羅正曾四處借錢支付律師費，好友甚至拿出原本準備結婚裝潢的人民幣8萬元（約台幣40萬元）借給他，其他朋友也陸續伸出援手，才湊齊訴訟費用。他透露，後來雙方協商分期償還違約金期間，公司隔天便申請限制高消費令，導致他無法搭乘飛機及高鐵，只能搭乘綠皮火車，花了三天三夜趕赴劇組工作，直到2024年1月，在現任經紀人的協助下，他才終於還清數百萬元人民幣債務。

還清債務卻仍歸零 生日只買一台電腦犒賞自己

談起還清債務那一刻，羅正坦言自己沒有想像中的興奮，「因為我從來沒有真正有過錢。」他表示，自己沒有揮霍的習慣，還清債務後送給自己的唯一禮物，就是一台價值1萬多元人民幣的電腦，平時最大的開銷則是搭計程車。

雖然目前已透過《裂隙》、《偽裝遊戲》等作品重新投入演藝工作，但「出道10年、存款只剩4000多元」的經歷，仍引發大批網友熱議，不少人感嘆偶像產業光鮮亮麗的背後，仍存在許多值得關注的經紀合約與分潤制度問題。