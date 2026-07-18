ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

播不到2個月！孫協志節目驚收攤
曾嗆「韓國偷中國文化」！男星消失2年復出
SJ圭賢「挑戰中國網紅妝」美貌曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉涵竹 安芝儇 Apple 趙國翔 子瑜 汪小菲 Mandy 周星馳

出道10年戶頭僅2萬！羅正親「沒看合約簽10年」　解約慘賠2.5億

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星羅正因參加《偶像練習生》打開知名度，近年主演《完美的他》、《撲通撲通喜歡你》、《偽裝遊戲》等戲劇累積不少人氣。不過，他近日接受訪問時，意外透露自己出道10年後，銀行存款竟只剩人民幣4831.93元（約新台幣2萬元），相關話題迅速登上微博熱搜，也讓他過去與前經紀公司的合約糾紛再度受到關注。

▲▼羅正。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）

▲羅正戶頭真的沒什麼錢。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）

出道10年戶頭只剩人民幣4800元　坦言人生關鍵字是「負債」

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅正在節目《內娛和TA的經紀人》中，應主持人要求當場查看帳戶餘額，畫面顯示，在剛繳完信用消費款項後，帳戶僅剩人民幣4831.93元（約台幣2萬4160元）。

他坦言，過去10年的生活幾乎都圍繞著債務，「人生的關鍵字就是負債」，也坦承自己從來沒有真正體會過手上有錢的感覺，顛覆外界對藝人收入豐厚的印象。

沒看合約就簽10年　解約竟被索賠人民幣5000萬

羅正透露，剛踏入演藝圈時，因認同前公司老闆描繪的發展藍圖，在幾乎沒有仔細閱讀合約內容的情況下，就簽下長達10年的經紀約。後來雙方合作破裂，他提出解約，公司則依照合約向他求償高達人民幣5000萬元（約台幣2億5000萬元）違約金，讓他不得不走上訴訟之路。

爆公司層層扣款　拍戲反而越拍越窮

羅正更透露，公司採取「先扣培養成本再分潤」的制度，即使《偶像練習生》播出後工作量大增，第一年個人帳戶金流就超過人民幣200、300萬元（約台幣1000、1500萬元），但到了年底，真正拿到手的分紅卻只有人民幣2萬元（約台幣10萬元）。

更讓他傻眼的是，公司列出的「培養成本」包羅萬象，不只包含練習期間的住宿、訓練費，甚至連練習室折舊、飲水機、燈泡更換、助理薪資，以及工作人員探班的交通、住宿費，都列入藝人應負擔成本，在這樣的計算方式下，不但沒有賺到錢，有時拍完一部戲，反而還倒欠公司數萬元。

借錢打官司、搭3天綠皮火車　2024年才還清債務

為了爭取解約，羅正曾四處借錢支付律師費，好友甚至拿出原本準備結婚裝潢的人民幣8萬元（約台幣40萬元）借給他，其他朋友也陸續伸出援手，才湊齊訴訟費用。他透露，後來雙方協商分期償還違約金期間，公司隔天便申請限制高消費令，導致他無法搭乘飛機及高鐵，只能搭乘綠皮火車，花了三天三夜趕赴劇組工作，直到2024年1月，在現任經紀人的協助下，他才終於還清數百萬元人民幣債務。

還清債務卻仍歸零　生日只買一台電腦犒賞自己

談起還清債務那一刻，羅正坦言自己沒有想像中的興奮，「因為我從來沒有真正有過錢。」他表示，自己沒有揮霍的習慣，還清債務後送給自己的唯一禮物，就是一台價值1萬多元人民幣的電腦，平時最大的開銷則是搭計程車。

雖然目前已透過《裂隙》、《偽裝遊戲》等作品重新投入演藝工作，但「出道10年、存款只剩4000多元」的經歷，仍引發大批網友熱議，不少人感嘆偶像產業光鮮亮麗的背後，仍存在許多值得關注的經紀合約與分潤制度問題。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

羅正

推薦閱讀

Lulu進小巨蛋遭趕！「經紀人工作證被當眾狠摔」哽咽憶：我能力不夠

Lulu進小巨蛋遭趕！「經紀人工作證被當眾狠摔」哽咽憶：我能力不夠

6小時前

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！泳裝被看光側胸：詢問率120%

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！泳裝被看光側胸：詢問率120%

5小時前

只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！尪怒踢碎：我做那麼多事 她嚇哭

只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！尪怒踢碎：我做那麼多事 她嚇哭

7/17 12:20

汪小菲妻抱5個月大兒自拍　寶寶突開口神回「很帥」驚呆網

汪小菲妻抱5個月大兒自拍　寶寶突開口神回「很帥」驚呆網

16小時前

單親養自閉症兒11年！氣質女星再婚迎喜訊　網淚：姐姐找到幸福了

單親養自閉症兒11年！氣質女星再婚迎喜訊　網淚：姐姐找到幸福了

3小時前

《功夫女足》5天飆破43億！　陸影院爆「偷票房」周星馳公開動怒

《功夫女足》5天飆破43億！　陸影院爆「偷票房」周星馳公開動怒

17小時前

台股跌破紀錄！　劉涵竹「股齡20年活久見」閉眼入台積電

台股跌破紀錄！　劉涵竹「股齡20年活久見」閉眼入台積電

19小時前

子瑜爆離開JYP首發聲！深夜認了「百感交集」告白粉絲：一起長長久久

子瑜爆離開JYP首發聲！深夜認了「百感交集」告白粉絲：一起長長久久

19小時前

「最強外掛」安芝儇脫了！比基尼包不住上圍 邪惡視角被拍蜜桃臀

「最強外掛」安芝儇脫了！比基尼包不住上圍 邪惡視角被拍蜜桃臀

7/17 15:50

溫妮越南脫了！深V泳裝「超深事業線被看光」一轉身…被拍整片肉色

溫妮越南脫了！深V泳裝「超深事業線被看光」一轉身…被拍整片肉色

7/14 15:25

短短一週就想陳維齡！ 宋逸民變孤單老人 全家迎接兒子畢業

短短一週就想陳維齡！ 宋逸民變孤單老人 全家迎接兒子畢業

7/17 10:41

鄭家純談hahababy爭議關鍵點！　「看越多蛤越大聲」：疊加出來的災難

鄭家純談hahababy爭議關鍵點！　「看越多蛤越大聲」：疊加出來的災難

4小時前

熱門影音

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規
沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」
小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女
周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD
舒子晨陪老公復健「熱舞打氣」　他「應援超大聲」XD

舒子晨陪老公復健「熱舞打氣」　他「應援超大聲」XD
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
阿信開約石頭老婆…他急放閃！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！
李多慧飲料店打工　學台灣人厭世講：歡迎光臨

李多慧飲料店打工　學台灣人厭世講：歡迎光臨
IU被爆為配合男友「累倒送醫」　 劉寅娜心疼：以後選隨性點的人

IU被爆為配合男友「累倒送醫」　 劉寅娜心疼：以後選隨性點的人
馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片

馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片
《母單2》男嘉賓沒人選獨留爆哭　網歪樓「他衣服穿反了嗎」

《母單2》男嘉賓沒人選獨留爆哭　網歪樓「他衣服穿反了嗎」
小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

看更多

【馬麻的前世情人】萌娃故意稱媽為「老婆」　爸聽到氣噗噗不讓喊XD

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

藝人解婕翎被電動滑板車撞「道歉都沒有」　信義警方說明了

30分鐘前10

獨／「I級艷后」洪蓉歷經無數網暴　已I罩杯還被粉絲嫌小

45分鐘前55

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

57分鐘前0

出道10年戶頭僅2萬！羅正親「沒看合約簽10年」　解約慘賠2.5億

1小時前0

終於找到了！《魯冰花》神隱導演楊立國主動現身　隔37年感動大合體

1小時前2

蔡瑞雪玩迪士尼穿超辣！深V「包不住上圍」深溝全看光 轉身被拍裸背

1小時前0

孫淑媚前進台南開唱　開放現場點歌：唱到早餐店開門

1小時前0

才挺過性侵醜聞！日綜藝天王「證實罹大腸癌」裝人工肛門：以為快死了

1小時前33

播不到2個月《明星算算鍋》驚收攤！孫協志證實：現實就是成績沒達標

1小時前0

秀智瘦到美出新巔峰！及腰長髮宛如日本公主　韓媒震驚：這是她？

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu進小巨蛋遭趕！
    6小時前2413
  2. 郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！
    5小時前3423
  3. 只因「倒扣澡盆」Apple夫妻爆口角！
    7/17 12:202011
  4. 汪小菲妻抱5個月大兒自拍　寶寶突開口神回「很帥」
    16小時前162
  5. 單親養自閉症兒11年！允兒再婚迎喜訊
    3小時前165
  6. 《功夫女足》飆破43億！陸影院爆「偷票房」周星馳動怒
    17小時前108
  7. 台股跌破紀錄！劉涵竹閉眼入台積電
    19小時前86
  8. 子瑜爆離開JYP首發聲！深夜認了：百感交集
    19小時前262
  9. 「最強外掛」安芝儇脫了！
    7/17 15:50166
  10. 溫妮越南脫了！
    7/14 15:2541
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合