終於找到了！《魯冰花》神隱導演楊立國主動現身　隔37年感動大合體

記者蕭采薇／台北報導

千呼萬喚，那個拍出無數台灣人眼淚的男人終於出現了！經過長達兩年多的全力協尋，經典國片《魯冰花》導演楊立國終於主動聯繫上了。他將於26日與當年的童星李淑楨、主題曲原唱曾淑勤等主創團隊，在歷經37年後再度於戲院大合體，親自向一路支持的影迷深深一鞠躬。

▲《魯冰花》導演楊立國睽違37年首度現身。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）



77歲白衣馬尾帥炸！ 愛妻一句話逼出山

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年77歲的楊立國導演，日前一身全白勁裝現身影視聽中心，紮著俐落馬尾、戴著墨鏡，帥氣模樣絲毫不減當年。神隱多年的他坦言：「我已經離開電影界這麼多年了，原本不想打擾大家！」但他透露，促使他決定重回大眾視野的關鍵，是妻子的一句勸說：「立國，你應該要出面感謝這次的修復重映。」

▲影視聽中心董事長褚明仁（左）見到導演楊立國（右），激動擁抱對方。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

楊立國感性地說：「就算台下只有十位觀眾，我也要出來謝謝大家！」字裡行間滿是對《魯冰花》的深厚情感。影視聽中心董事長褚明仁回憶，當初收到楊導夫人透過社群主動聯繫，並附上導演近照的那一剎那，「真的感動到眼眶都溼了！」楊導還幽默補充：「有照片為證，她怕你以為是詐騙。」

▲《魯冰花》導演楊立國（右）特別為坎城影展入圍證書親筆簽名。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

揭37年前改編秘辛！ 讚吳念真神來一筆造金句

睽違多年再續前緣，楊立國特別親自為《魯冰花》入選坎城影展「經典單元」的入圍紀念證書及數位修復版海報簽名，並分享了當年鮮為人知的拍攝秘辛。他透露，當初拜訪原著作者鍾肇政時，對方還不敢置信「有人會想拍這個故事」。

▲《魯冰花》導演楊立國（右）睽違37年首度現身，與影視聽中心董事長褚明仁（左）留下合影。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

後來他與編劇吳念真大膽改編，果斷淡化原著中老師的愛情線，將核心完全聚焦在古阿明與古茶妹兩位孩子身上，這才成就了這部傳唱37年的經典。楊立國讚嘆：「念真筆下的劇本對白真是棒，那句『有錢人家的小孩，什麼都比較會』就是他創造的金句！」

▲《魯冰花》導演楊立國感性憶當年。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

零吵架的奇蹟劇組！ 726戲院世紀大團圓

回憶起當年的拍攝現場，楊立國表示時值6月氣候多變，演員常需配合天氣快速換裝，卻從未有人抱怨。「現場沒有一個人吵架或大小聲，我拍了那麼多部戲，沒有一部像《魯冰花》這麼和諧。」當年只想拍一部「雅俗共賞」電影的他，不僅捧紅了年僅11歲的黃坤玄，更讓飾演古茶妹的李淑楨奪下金馬獎最佳女配角。

▲導演楊立國為電影《魯冰花》海報留下親筆簽名。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

這部貼近庶民情感的經典之作，即使近期重映遭遇颱風與好萊塢大片夾擊，仍憑藉超強口碑逆勢突圍，全台票房已突破300萬大關。全新數位修復版《魯冰花》將於7月26日在西門國賓大戲院舉辦「大團圓場」，屆時楊立國導演將攜手李淑楨、曾淑勤與觀眾相見歡，映後更安排了難得的簽名會活動，準備讓影迷重溫最純粹的感動。