才挺過性侵醜聞！日綜藝天王「證實罹大腸癌」裝人工肛門：以為快死了

記者林汝珊／綜合報導

62歲日本綜藝天王松本人志，過去曾是日本年收最高的主持人，在演藝圈擁有「搞笑之神」封號。不過他2023年底遭爆涉嫌性侵，之後更牽扯出日本電視圈性招待風波，隨即宣布停止演藝活動。17日深夜，他在直播中自曝罹患大腸癌，還裝上人工肛門，震驚外界。

▲日綜藝天王松本人志罹癌。（圖／翻攝自X）

松本人志17日在直播中坦言，因長期出現血便症狀前往醫院檢查，沒想到竟被診斷出罹患大腸癌，「我不是一直說自己血便很嚴重嗎？去醫院檢查後，發現真的是癌症。」之後接受了手術，還以為自己撐不過去：「真的太痛苦了，我還以為自己快死了。」

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松本人志也透露目前已裝設人工肛門，「腫瘤一定得切除，所以只能接受手術，雖然外表看不出來，但我現在肚子旁邊有一段腸子伸出來。」他表示，未來仍會再接受手術，將腸道重新接回原位，不過在此之前不打算完全停工，更以一貫幽默口吻笑說：「我要成為第一個腸子跑出來還繼續當搞笑藝人的人。」

所屬經紀公司吉本興業也發表聲明證實，表示因住院期間為避免粉絲及相關人士過度擔心，因此未對外公開病情，未來將依照醫師指示持續接受治療，逐步恢復演藝工作，也懇請外界繼續支持DOWNTOWN及松本人志。