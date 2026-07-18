播不到2個月《明星算算鍋》驚收攤！孫協志證實：現實就是成績沒達標

記者潘慧中／綜合報導

孫協志主持的節目《明星算算鍋》5月25日剛首播，不料18日傳出收攤消息。他在社群平台遺憾地證實此事：「最新集數已於本週全部播映完畢。」他坦言，雖然各方評價很棒，「但現實就是成績沒有達到該有的目標」，節目只能迎來結束。

▲孫協志證實《明星算算鍋》收攤。（圖／翻攝自Instagram／tonysun.ig）



對於節目停播，孫協志感到相當惋惜。他認為節目內容真的很好，不僅節奏流暢、幽默有趣，內容也非常豐富專業。然而，他也深刻體會到目前影視產業的困境，「只能說現在電視台做節目真的很辛苦。」

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▲《明星算算鍋》5月25日剛首播。（圖／翻攝自Instagram／destiny_shabu_shabu）



談及台灣目前的綜藝生態，孫協志直言節目開開停停已經不是什麼怪事，但即便是已經出道多年，他還是很難習慣。字裡行間充滿遺憾，「不捨，卻也沒有能力得以改變。」

▲▼孫協志是《明星算算鍋》的主持人。（圖／翻攝自Instagram／destiny_shabu_shabu）



儘管節目收攤，孫協志仍保持正面態度。回顧這幾個月，他經歷了一段很愉快的主持時光，感謝電視台與製作人的賞識，以及來賓和老師們的付出。他認真覺得在節目中學到很多、成長不少，「期待有緣再相會，明星算算鍋下台一鞠躬！」