豪砸6880萬港幣！任賢齊剛滿60歲再置產　入手淺水灣豪宅送自己

記者張筱涵／綜合報導

60歲藝人任賢齊近年演藝事業持續活躍，巡演、電影作品邀約不斷，如今再傳出置產消息。根據香港媒體報導，他近日與妻子陳則妤透過公司名義，在香港知名豪宅區淺水灣購入一戶總價6880萬港幣（約新台幣2.6億元）的高級住宅，消息曝光後引發關注。

▲任賢齊。（圖／記者林敬旻攝）



夫妻以公司名義購入 豪宅附車位、逾2000平方呎

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《香港01》指出，任賢齊夫婦是以公司「R N C INVESTMENT LIMITED」名義完成交易，新購入的住宅位於淺水灣，為四房格局，並附設車位，實用面積約2197平方呎（約61.8坪），平均每平方呎成交價約3.1萬港幣。

淺水灣向來是香港知名豪宅聚落，因環境清幽、隱私性高，長年受到不少企業家及演藝圈人士青睞。適逢任賢齊日前剛迎來60歲生日，外界也形容這次置產猶如送給自己的生日大禮。

演藝事業穩定 巡演、電影同步發展

任賢齊出道超過30年，橫跨歌唱、戲劇及電影領域，至今仍保持高人氣。近年除了參演《九龍城寨之圍城》、《風林火山》等電影外，目前也正展開《齊跡2026》世界巡迴演唱會，工作行程相當忙碌。

市場也不時傳出其累積可觀身家，被視為演藝圈財力雄厚的代表人物之一。

投資房產多年 香港、大陸皆有布局

除了演藝收入外，任賢齊多年來也積極布局房地產。據港媒報導，他早在1990年代便曾投資香港何文田地產，成功獲利逾2000萬港幣；2010年又購入黃竹坑商辦物業。

除了香港之外，任賢齊與妻子在上海、長沙等地也陸續置產，房產布局橫跨多個城市。此次再度入手香港豪宅，也讓外界再次關注他低調卻穩健的投資眼光。