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獨／洪蓉跨界進軍歌壇　彭立力讚聲音甜美　「幫忙打開心房」

記者葉文正／台北報導

擁有「I級艷后」稱號的網紅洪蓉，近年積極跨足音樂領域，先後推出單曲《光明燈》與《一定要幸福》，以不同曲風展現全新面貌。此次更邀請曾擔任江蕙、黃乙玲等重量級歌手專輯製作人的資深音樂人彭立操刀製作，希望透過音樂傳遞正能量，也讓外界看見她除了網紅身分之外，更多元的可能性。

▲▼ I級艷后洪蓉錄音。（圖／記者黃克翔攝）

▲ I級艷后洪蓉進軍歌壇。（圖／記者黃克翔攝）

談起與洪蓉合作的契機，彭立表示，起初是透過聊天慢慢認識她，發現她雖然是網紅，但其實與傳統藝人一樣，都是公眾人物，也能為大家帶來不同的內容與感受。他認為洪蓉本身具備唱歌條件，只是過去缺少適合的引導，「她很有自己的想法，也很善良，對音樂其實相當認真。」

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▲▼I級艷后洪蓉錄音-洪蓉，彭立 。（圖／記者黃克翔攝）

▲洪蓉接受彭立老師指導。（圖／記者黃克翔攝）

彭立也分享，自己一開始對於與網紅合作抱持觀察態度，但在錄製《光明燈》後徹底改觀。他透露，洪蓉錄音時的表現讓他十分驚艷，「她聲音很甜美，錄完之後連我自己都很震驚，唱得好，後製就會更順利，整個感覺都不一樣。」他更認為，現代觀眾對於網紅與歌手的界線已逐漸模糊，只要作品與態度真誠，就能獲得認同。

▲▼ I級艷后洪蓉錄音。（圖／記者黃克翔攝）

▲洪蓉被開發出不同的潛能。（圖／記者黃克翔攝）

《光明燈》由彭立親自創作，她坦言當初寫完歌曲後，其實花了不少時間思考適合的演唱者，「我不知道這首歌唱起來會是什麼感覺，但剛好洪蓉非常適合。」歌曲風格熱鬧活潑，結合舞蹈與現場演出元素，也讓洪蓉展現與過往冷豔形象不同的一面。

▲▼ I級艷后洪蓉錄音。（圖／記者黃克翔攝）

▲她過去比較封閉自己。（圖／記者黃克翔攝）

洪蓉表示，自己並非科班出身，從小也沒有接受專業聲樂訓練，因此一開始面對錄音與正式演出時相當緊張。不過她認為，唱歌最重要的是真誠，「我只想把真實的聲音唱出來，粉絲喜歡我，不只是因為外型，而是感受到我的誠意。」她也透露，不少粉絲聽到她發片後都相當驚訝，沒想到她會選擇唱歌，而且首支單曲還是台語快歌。

▲洪蓉綜藝最強大，胡瓜歐漢聲與周曉涵。（圖／高小敏提供）

▲洪蓉與經紀人高小敏合作。（圖／高小敏提供）
除了錄音挑戰，現場演唱對洪蓉來說也是全新體驗。她日前與歌手賴銘偉同台演出時，還因舞台突然出現猛男舞者而受到驚嚇。她笑說，「突然看到猛男，肌肉又那麼大，真的太猛了，我完全沒有心理準備。」不過她也坦言，透過一次次商演累積經驗，讓自己在舞台上越來越自在。

▲洪蓉綜藝最強大，胡瓜歐漢聲與周曉涵。（圖／高小敏提供）

▲洪蓉傲人身材很難不成為焦點。（圖／高小敏提供）

目前洪蓉已接下八場商業演出，演出形式多以音樂祭與演唱會為主。她表示，希望透過現場演出，逐步打破外界對網紅與藝人的既定印象，也希望讓更多人看到她在音樂上的努力與成長。

談到第二首單曲《一定要幸福》，彭立表示，這首歌曲與《光明燈》雖然一快一慢，但核心精神都圍繞著正能量，希望能透過歌聲拉近與歌迷之間的距離。他認為洪蓉的聲音其實很有辨識度，「她的聲音有挑戰性，能呈現不同感覺，這是很難得的。」

洪蓉則說，第二首歌與第一首作品反差極大，相較於《光明燈》的熱鬧與接地氣，《一定要幸福》是一首溫暖抒情的慢歌，希望讓大家感受到她較柔軟的一面。她也坦言，過去自己其實相當害羞，很多人都誤以為她個性外放、很愛玩，但實際上她常常因為在意外界眼光而容易內耗。

不過投入音樂後，她開始學習主動與人互動，也逐漸打開內心，「現在我會主動找路人聊天，也會跟大家互動，曾經有人送我可樂、草莓，釋放善意之後，大家其實也會回報善意。」她認為，這些改變不只是在工作上，更是自己在人生態度上的成長。

對於《光明燈》的名稱與外界聯想到宗教意象，洪蓉也特別澄清，她並非走宗教路線，「沒有任何宗教設定，這首歌只是想傳達正面意義。」她認為每個人對作品的解讀不同，不需要過度解釋，只要誠實表達自己的想法即可。

彭立則表示，洪蓉最大的魅力，在於她願意將幸福感與愛分享給別人，「粉絲會對她有想像空間，也會渴望成為像她那樣的人。」他坦言，這次合作讓他學到許多不同以往的經驗，也看見新世代藝人在網路與音樂之間，逐漸創造出全新的可能性。

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