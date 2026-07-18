這誰？SJ圭賢豁出去了「挑戰中國網紅妝」美貌曝光　網驚：比女生還仙

記者林汝珊／綜合報導

南韓天團Super Junior成員圭賢日前前往上海，趁著空檔體驗了在亞洲掀起熱潮的「中國網紅妝」，換上漢服搭配精緻妝容拍攝寫真。向來給人斯文暖男形象的他，這次竟挑戰女裝漢服，從化妝到拍攝全程反應超真實，讓粉絲笑翻。

▲Super Junior圭賢體驗「中國網紅妝」。（圖／翻攝自YT）

圭賢在個人YouTube分享幕後Vlog，畫面中可見他來到化妝間後，一見到服裝就立刻傻眼，質問：「要把衣服也脫掉嗎？」、「突然好想回飯店啊」。上妝後，面對層層疊加的妝容，圭賢睜大眼睛不斷確認：「這樣真的可以嗎？」露出震驚表情直呼：「有點嚇人」。

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▲圭賢邊化妝邊遲疑。（圖／翻攝自YT）

期間化妝師還幫他貼上雙眼皮貼，圭賢雖然嘴上說著「我不需要」，但還是乖乖配合，並自嘲：「看來化妝師不太滿意我的眼皮啊，是不是在暗示我要去做個眼皮手術呢？」邊化妝時，圭賢也露出嬌媚表情問道：「我看起來是不是很撩人啊」，眼神裡充滿自信。

▲圭賢這仙氣絕對稱得上SJ最美吧。（圖／翻攝自YT）

妝髮完成後，圭賢頂著濃豔妝容，換上飄逸的女裝漢服，前往上海知名景點豫園拍攝。在專業攝影師指導下擺出各種姿勢，認真投入拍攝的模樣，讓人忍不住大讚。圭賢也玩笑表示：「就這樣卸妝感覺有點可惜，如果這樣（妝容）舉辦粉絲見面會，對粉絲來說應該是一個美好回憶吧，雖然對我來說稱不上美好回憶」，直到最後一刻都不忘搞笑。