孫淑媚前進台南開唱　開放現場點歌：唱到早餐店開門

記者蔡琛儀／台北報導

南台灣夏日音樂盛事「2026台南夏日音樂節－將軍吼」將於8月1日、2日在台南將軍漁港登場，今年邁入第15屆，集結美秀集團、黃偉晉、安心亞、孫淑媚等人氣卡司。其中壓軸演出的孫淑媚首度參與將軍吼，還自曝從小在海邊長大，笑說：「海水的味道就是媽媽的味道。」更預告演出將開放現場點歌，「但我怕會唱到隔天早餐店開門。」

▲孫淑媚首度參加將軍吼音樂節。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

孫淑媚表示，每次聞到海水味都覺得特別安心，像回到家一樣，加上曾在台南拍戲演過「台南媳婦」，笑說自己現在也算是半個台南人。提到台南美食，她更難掩興奮，直呼只要是海鮮都愛吃，「蝦子、螃蟹、蚵仔、魚，看到海鮮我眼睛都會發亮，跟看到歌迷一樣開心，但歌迷不能吃。」還笑稱到漁港附近就是要把熱量拋開，「最怕工作人員問我想吃什麼，我會回答『海底總動員』！」

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同樣首次登上將軍吼舞台的安心亞也相當期待，表示海邊音樂節配上夏日晚風，光想像就很舒服，「台南對我來說比較像回家。」她透露每次回來都會想吃美食、陪家人，也希望這次能品嚐在地人才知道的隱藏版小吃，演出部分則預告會帶來大家熟悉的歌曲，更準備適合夏天一起狂歡的表演，造型也會充滿夏日氛圍。

▲安心亞也是第一次出席將軍吼音樂節。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）

今年將軍吼以雙主題接力開唱，8月1日「鯤鯓大團拜」由美秀集團、ARKis、163braces等接力演出；8月2日「將軍鬥鬧熱」則由孫淑媚、安心亞、黃偉晉、南西肯恩等人輪番登台。主辦單位也宣布，兩天活動將同步於多個網路平台直播，邀請全台樂迷一起在音樂、煙火與海風陪伴下，感受最熱血的夏日音樂盛典。