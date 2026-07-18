曾嗆「韓國偷中國文化」！張玉安消失2年復出　遭韓網灌爆：別再來了

記者林汝珊／綜合報導

大陸男星張玉安過去長期在南韓發展，因出演人氣綜藝《非首腦會談》打開知名度，幽默形象深受觀眾喜愛。不過他2024年因多次發表涉韓爭議言論，全面中止在韓活動，沉寂約2年後，他近日終於重返社群平台，沒想到才剛更新近況，就再度遭到韓國網友灌爆留言。

▲張玉安沉寂約2年，近日重返社群平台。（圖／翻攝自IG）

張玉安17日在IG以中文寫下「好久不見」，並同步更換全新大頭照。照片中，他身穿白色外套搭配黑色T恤，對著鏡頭露出微笑，這也是他停更近2年後首度公開近況。然而貼文曝光後，韓國網友反應相當激烈，不少人湧入留言區表示「回中國去吧」、「不要再想回韓國活動」等罵聲。

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▲張玉安過去言論引來韓網不滿。（圖／翻攝自IG）

回顧事件，張玉安2024年曾多次發表引發韓國社會反感的言論。他不僅預告拍攝以「韓國偷走中國文化」為主題的街頭訪談，還表示將穿著中國古代皇帝服飾前往景福宮，更稱「要像皇帝巡視屬國一樣」，此外還曾宣稱「大部分韓國人的祖先都是中國人」，相關發言引發韓國網友強烈反彈。

除此之外，他還主張女團IVE的MV畫面令人聯想到日治時期的集體屠殺地「萬人坑」，甚至將IVE公開新歌預告及演唱會日期，解讀為與中國歷史傷痛有關，引發韓國輿論反彈。

隨著爭議持續擴大，張玉安曾出面喊冤，表示：「我只是發表友善且客觀的意見，但韓國媒體只截取部分內容報導。」便透露：「因為網路上的爭議，我在韓國所有行程都被取消。」隨後便中止演藝活動。