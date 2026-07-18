《1988》柳惠英瘦到美貌升級！　揭10年身材不變秘訣：體重沒變過

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經典戲劇《請回答1988》捧紅多位演員，女星柳惠英飾演惠利姊姊「成寶拉」，當年在劇裡還有些許嬰兒肥，但近期卻被觀眾發現越來越瘦，她16日澄清「沒有減肥過，體重也沒掉」，卻擁有纖細體態掀起熱議。

▲《請回答1988》柳惠英體態變瘦，但其實體重沒變過。（圖／翻攝自柳惠英IG、tvN）



柳惠英11年前出演《請回答1988》，當年她飾演惠利姊姊，臉型比現在更為圓潤，但近期參演其他戲劇時，總是會掀起觀眾討論「變瘦了」、「瘦太多了」。她近日透過YouTube頻道澄清，雖然外界都驚呼「她減肥很成功」，但她透過影片解釋「從來沒有減肥過」。

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▲▼柳惠英透露自己25歲之後就沒再減肥了，10年來維持運動習慣，連體重沒變過，但就是看起來瘦了。（圖／翻攝自柳惠英YouTube）



柳惠英解釋：「我從25歲之後，就沒再減肥了，之前肉肉的嬰兒肥掉了，也有可能是因為運動，我一直都有在運動，但其實我的體重都沒有變化。」這幾年來，她換了不少運動的教練，主要是為了矯正姿勢而開始運動，且一直以來都有規律運動，體重跟10年前差不多，頂多差個1、2公斤。

親自澄清體態變化後，粉絲紛紛在影片下方留言直呼「看來是天生體質」、「應該是有在運動都轉成肌肉了，真羨慕」。