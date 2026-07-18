松本人志「血便不停」確診大腸癌！　暫裝人工肛門：以為自己快死了

記者張筱涵／綜合報導

日本62歲搞笑天王、「Downtown」成員松本人志17日證實罹患大腸癌。他透過付費平台《DOWNTOWN+》緊急直播，首度公開自己接受大腸腫瘤切除手術的經過，坦言原本只是因血便就醫，沒想到檢查後醫師告知「滿滿都是癌」，甚至一度以為自己快要死了。他也透露，目前暫時裝設人工肛門（Stoma），希望藉由自身經歷，讓外界對人工肛門有更多認識。

▲松本人志。（圖／翻攝自X／matsu_bouzu）



因血便就醫 檢查驚見大腸腫瘤

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吉本興業17日在官網發布聲明表示，松本人志今年春天因身體出現異狀前往醫院檢查，結果發現大腸長有腫瘤，之後接受大腸腫瘤切除手術，目前已順利出院。

公司表示，為避免讓粉絲及合作夥伴過度擔心，松本人志住院治療期間並未對外公開病情，未來將持續依照醫師建議接受治療，同時兼顧演藝工作。

直播親吐病情 「我還以為自己快死了」

同日晚間，松本人志在《DOWNTOWN+》緊急直播中首度親自談及病情，坦言自己過去曾向身邊友人提過血便症狀，「我不是一直說血便都停不下來嗎？結果去醫院檢查，發現滿滿都是癌。」

他回憶，當時接受手術的過程相當辛苦，「真的動了很大的手術，我還以為自己快死了，真的非常痛苦。」並透露腫瘤就長在大腸，因此除了切除病灶外，也接受後續治療。

暫時裝人工肛門 盼外界多一點理解

松本人志也透露，目前腹部側邊暫時裝設人工肛門（Stoma），並表示，希望藉由分享自身經歷，讓更多人了解人工肛門患者的生活。

他表示，社會上有許多人因疾病或手術需要配戴人工肛門，希望外界不要抱持異樣眼光，也希望大家能有更多認識與理解。

據相關人士透露，目前腫瘤已全部切除，人工肛門屬於現階段治療的一部分，待腸道傷口恢復後，預計數個月後還會接受下一次手術，再視情況拆除人工肛門，屆時也將暫停部分工作休養。

照常出席直播 粉絲湧入祝福早日康復

儘管剛完成手術，吉本興業仍表示，松本人志將依原定計畫參與18日《DOWNTOWN+》直播節目，但未來仍會依照醫師指示調整工作安排。

消息曝光後，迅速登上日本社群平台熱門話題，大批粉絲紛紛留言表示，「原來前陣子看起來消瘦，是因為生病了」、「再次提醒大家血便一定要及早檢查」、「幸好及早發現、及早治療」、「希望松本先生把身體養好，工作可以慢慢來」、「願術後恢復順利，期待健康回歸舞台」。不少人也認為，他選擇以一貫幽默的方式分享抗癌歷程，是希望減輕粉絲擔憂，同時提升大眾對大腸癌與人工肛門的認識。