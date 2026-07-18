單親養自閉症兒11年！氣質女星再婚迎喜訊　網淚：姐姐找到幸福了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深女演員吳允兒參演過多部戲劇，她曾有一段離婚收場的婚姻，2015年離婚後，獨自扶養自閉症兒，離婚11年，她直到7月初透過IG宣布再婚喜訊，嫁給圈外人，婆婆把她的兒子當作親生孫子疼，令她決定再嫁。近日，她帶著兒子敏（민）出賽馬拉松，兒子成功跑完5公里，全網感動留言「敏沒有放棄跑完全程很了不起」。

▲▼吳允兒帶兒子出戰馬拉松。（圖／翻攝自吳允兒YouTube）



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吳允兒2015年離婚後，獨自扶養自閉症兒子，她曾經透過實境節目，公開私下與孩子的相處模式，小孩脾氣陰晴不定，甚至有時候會失控發怒、打人，但她總有辦法對應，展現溫柔的一面，也讓觀眾相當心疼她的不容易。

▲吳允兒離婚11年，7月宣布再婚。（圖／翻攝自吳允兒YouTube）



離婚11年，吳允兒於7月初宣布再婚，並透過IG致謝「真心謝謝所有祝賀我的人，以後我會帶著感恩的心美好地生活下去，各位熱情的應援與祝福，我們全家都很開心也感到很幸福」，再婚消息宣布後，甚至有粉絲含淚表示「真的很恭喜」、「允兒姐姐找到幸福了」。

▲吳允兒以自身育兒經驗鼓勵媽媽們。（圖／翻攝自吳允兒YouTube）



近日，吳允兒再度迎來喜訊，她帶著兒子出賽馬拉松，在教練的帶領下，兒子敏完成5公里的馬拉松賽跑，她感動表示「本來就預期兒子會跑完全程，但沒想到成績比預期的還好。」她藉由自己的育兒經驗，鼓勵各位母親「透過多元的活動，像敏這樣的小朋友也是能做到的，我想要展現這樣的面貌給大家」，對於小朋友來說，挑戰新事物很困難，但兒子敏做到了，她感性表示「大家也可以做到的！」影片公開後，相當激勵人心。