徐若瑄御用化妝師不忍了！揭《花系列》男神私下惡行：很沒同理心

記者蔡琛儀／台北報導

徐若瑄、林心如、侯佩岑等女神級人物多年來總能以凍齡狀態現身鏡頭前，幕後推手正是深耕彩妝界26年的彩妝師沈妙妙（妙妙老師）。她曾參與無數戲劇、演唱會及大型活動造型，累積豐富經驗，也因此成為許多天后級藝人的御用彩妝師。她笑說：「在這一行待這麼久，我都覺得自己快80歲了！」

▲彩妝師妙妙大師入行26年，合作過的天王天后無數。（圖／妙妙大獅提供）

不過，如今備受藝人信賴的妙妙老師，剛入行時也曾受過委屈。她回憶，早年在經典《花系列》劇組擔任化妝助理，因身高僅152公分，負責替一名身高190公分的男主角補妝，沒想到對方卻故意把頭抬高，害她只能不停踮腳、伸長手臂才能完成工作，「那一刻少女心碎了一地，覺得這個人很沒有同理心。」這段經歷也讓她更加提醒自己，工作時要多一分體貼與尊重。

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隨著彩妝趨勢從過去濃豔戲劇妝，演變成如今高畫質鏡頭下講求的輕透底妝，妙妙老師也持續精進技術，並大方分享藝人私藏的妝容祕訣。她透露，第一招是利用冰鎮工具替臉部消腫，尤其眼周拉提後，整體妝感立刻加分；第二招則是先畫眼妝再上底妝，讓保養品有足夠時間吸收；最後，上妝前記得擦掉肌膚表面多餘保養品，才能避免浮粉、脫妝。

▲妙妙大師透露自己當年剛入行時被欺負的往事。（圖／妙妙大獅提供）

近年沈妙妙也積極經營社群平台，以「妙妙大獅」分享彩妝技巧、產品實測及遮瑕教學，希望把原本只屬於明星的化妝技巧帶進日常生活。她表示，最開心的就是收到粉絲私訊，希望畫出徐若瑄、林心如等天后的妝容，也讓她相信，化妝真正的價值，不是改變一個人，而是幫助每位女性找到屬於自己的自信與光采。