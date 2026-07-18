陳喬恩網購踩雷！被麻豆美照燒到「實體大走鐘」扶額：再也不信了

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她17日便在Instagram限時動態連發三篇圖文，分享慘痛的網購經驗。她曬出網拍的絕美模特兒圖與實際收到的商品對比照，巨大落差讓她崩潰直呼：「我再也不會…相信IG上的網購了…。」

▲陳喬恩公開對比照。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



陳喬恩在第一則限時動態中，先是上傳了一張走秀照。畫面中，模特兒身穿一件純白色的無袖透膚上衣，下半身搭配一件極具飄逸感的水藍色長裙，裙子上還印有精緻的橘色圖案，散發出滿滿的仙氣。

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▲陳喬恩分享模特兒的美照。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



然而，當陳喬恩收到實體商品後，殘酷的現實讓她瞬間幻滅。她在第二則動態PO出衣服平鋪在地板上的照片。只見實體的材質與剪裁與原本的仙女裝有著極大落差，看起來相當普通。

▲▼陳喬恩不想再相信IG上的網購了。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



為了讓大家更清楚感受到這股巨大的落差感，陳喬恩在第三則限時動態中，直接將模特兒的「賣家秀」與平鋪在地板上的「買家秀」拼在同一張圖裡做對比。看著兩者天差地遠的模樣，讓向來樂觀的她也忍不住在動態上方附上一個大大的「單手扶額」圖案，顯見無奈心情。