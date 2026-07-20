7月20日星座運勢／處女座事業意外升遷 水瓶新創意爆棚
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：新創意有點子
感情：情人互動良好
財運：提高投資效益
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：情緒控管得宜
感情：彼此互相關懷
財運：謹慎選擇投資
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：真誠對待客戶
感情：細節關心體貼
財運：加強資產管理
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：適宜多看看書
感情：細心溫暖心房
財運：提高資產收益
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：水瓶
金牛座 Taurus ♉
工作：專業成為專家
感情：甘願為愛奉獻
財運：加強投資監管
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：雙子
處女座 ♍
工作：事業意外升遷
感情：戀情備受關注
財運：把握市場情況
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：壓力重擔減少
感情：兩人甜蜜約會
財運：及時調整策略
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：掌控處理局面
感情：感情進展甜蜜
財運：關注市場政策
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：與同事好合作
感情：溫馨體貼入微
財運：把握市場機會
幸運色：金色
貴人：處女
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：具有分析能力
感情：伴侶順從著你
財運：理性分析資產
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：團隊合作愉快
感情：對方表露心聲
財運：合理配置資產
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：射手
射手座 ♐
工作：提攜職場後輩
感情：細節暖人心房
財運：規避投資風險
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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