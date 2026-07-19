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7月19日星座運勢／巨蟹迎幸福起點　雙魚創造愉快氛圍

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：善於營造氣氛

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感情：承認愛情的美

財運：提高適應能力

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：不斷嘗試改變

感情：調整相處方式

財運：加強投資學習

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：金牛

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：頭腦清晰明瞭

感情：誠意感動異性

財運：降低投資損失

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：調整恢復心情

感情：尊重對方生活

財運：提高投資水準

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

金牛座 Taurus ♉

工作：保持熱情激情

感情：衝突減少很多

財運：投資資產保值

幸運色：黑色

貴人：處女

小人：天蠍

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：領導能力提升

感情：愛情堅若磐石

財運：考慮流動風險

幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：天秤

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：得到眾人賞識

感情：快樂幸福起點

財運：做好投資決策

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：控制混亂局面

感情：建立和諧生活

財運：避免不良風險

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：平穩解決麻煩

感情：創造愉快氛圍

財運：瞭解避免風險

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：射手

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 Aries ♈

工作：減輕自身負擔

感情：伴侶要求不多

財運：投資適應變化

幸運色：橙色

貴人：天秤

小人：獅子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：努力達成目標

感情：感情冷靜穩定

財運：提高競爭能力

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：處女

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：創意的新思維

感情：易遇不同異性

財運：加強風險控制

幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：雙子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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