7月19日星座運勢／巨蟹迎幸福起點 雙魚創造愉快氛圍
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：善於營造氣氛
感情：承認愛情的美
財運：提高適應能力
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：不斷嘗試改變
感情：調整相處方式
財運：加強投資學習
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：頭腦清晰明瞭
感情：誠意感動異性
財運：降低投資損失
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：調整恢復心情
感情：尊重對方生活
財運：提高投資水準
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座 Taurus ♉
工作：保持熱情激情
感情：衝突減少很多
財運：投資資產保值
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：領導能力提升
感情：愛情堅若磐石
財運：考慮流動風險
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：得到眾人賞識
感情：快樂幸福起點
財運：做好投資決策
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：控制混亂局面
感情：建立和諧生活
財運：避免不良風險
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：平穩解決麻煩
感情：創造愉快氛圍
財運：瞭解避免風險
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：減輕自身負擔
感情：伴侶要求不多
財運：投資適應變化
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：努力達成目標
感情：感情冷靜穩定
財運：提高競爭能力
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
射手座 ♐
工作：創意的新思維
感情：易遇不同異性
財運：加強風險控制
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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