林襄中空唱歌「馬傑森台下眼神超有愛」！突指向她說1句話 隔空互動閃炸

記者潘慧中／綜合報導

中華職棒明星賽18、19日將在台北大巨蛋登場，聯盟17日晚間舉辦明星賽晚宴，邀請各隊球星與啦啦隊成員齊聚同歡。其中林襄與馬傑森的互動格外引起關注，球員林子崴還錄下當女方在台上高歌時，男方在台下的真實反應。

▲林襄與其他啦啦隊女孩一同在台上賣力唱歌。（圖／翻攝自Threads／ltw_0322）



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畫面中，可以看到林襄與其他啦啦隊女孩一同在台上賣力演出。她頭上綁著白色的毛巾，身穿紅色條紋短版中空外套與牛仔長褲，正拿著麥克風嗨唱〈Fly Out〉，現場氣氛相當熱烈。

▲馬傑森在台下專注地看著林襄表演。（圖／翻攝自Threads／ltw_0322）



林子崴在Threads以「POV：當你在看另一半唱歌時」為題，上傳當時台下的有趣畫面。鏡頭切換到台下的球員席，身穿黑色襯衫內搭白T的馬傑森，正專注地看著林襄表演。

▲馬傑森笑虧林襄是否缺錢。（圖／翻攝自Threads／ltw_0322）



不只這樣，馬傑森還對著鏡頭指向林襄開玩笑說「缺錢嗎」，同時故意露出百思不得其解的表情，逗樂大批粉絲，但還是被不少網友說：「眼神明明很有愛！」