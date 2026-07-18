鄭家純談hahababy爭議關鍵點！　「看越多蛤越大聲」：疊加出來的災難

記者張筱涵／綜合報導

母嬰品牌「hahababy」近日因設計風格引發爭議，事件持續延燒，品牌創辦人二伯與蔡阿嘎也再度成為討論焦點。藝人鄭家純16日在社群平台發文，直言她認為這次事件的核心並非單一商品，而是品牌背後的價值觀，並提到自己翻看過往影片後，認為問題其實早有跡可循。

▲hahababy陷爭議。（圖／翻攝自HAHABABY官網）



[廣告]請繼續往下閱讀...

翻出舊影片 質疑曾公開分享買淘寶仿品

鄭家純表示，近日看到不少網友整理相關資料與舊影片，其中讓她印象最深刻的是，多年前蔡阿嘎夫妻曾分享喜歡某個品牌，並提到在淘寶購買比到日本買還便宜，原因是工廠位於中國。

她認為，無論是否屬於所謂「工廠流出貨」，身為具有影響力的公眾人物，公開分享購買仿品的經驗並不恰當，也反映出品牌經營者與部分支持者對於智慧財產權的認知，可能認為「相似款式、價格便宜」並沒有問題。

認為品牌爭議源自價值觀 「老闆格局限制發展」

鄭家純進一步表示，正因過去對類似商品抱持「沒什麼」的心態，因此日後創立品牌時，推出不少致敬其他品牌設計的商品，也不會認為有任何問題。

她坦言，現實中不少消費者其實並不在意商品是否涉及抄襲，甚至對A貨也抱持接受態度，只要款式喜歡、價格便宜即可，因此品牌鎖定的客群，本來就不是重視原創設計的人。

不過，她也強調，每個人都有自己的消費考量，尊重不同選擇，但公眾人物肩負一定社會責任，「不能像一般人一樣自由快活」。她認為，以蔡阿嘎夫妻的知名度、資源與影響力，本有機會打造更具競爭力的品牌，「可惜老闆自身三觀與格局，限制了品牌更上一層的發展。」

舉例淘寶商品 強調尊重不同消費選擇

鄭家純也在留言區補充，曾看過有家長在社群詢問是否有比知名品牌口水巾更便宜的替代品，隨即有人推薦淘寶商品，一條只要約三分之一價格。

她表示，對部分家庭而言，價差確實是一筆不小的支出，即使有人提醒淘寶商品可能存在品質或安全疑慮，仍有人會選擇價格較低的商品；家具市場也有類似情況，有些消費者更重視價格，而非是否存在甲醛超標等問題。

她表示，對於他人的消費選擇，她尊重市場供需，也不會刻意說教，畢竟不了解每個人的經濟壓力。

▲鄭家純發文。（圖／翻攝自Threads／ili.cheng）



回應網友留言 坦言「看越多蛤越大聲」

貼文曝光後，有網友留言表示，自己原本對這類爭議相對寬容，但對於經營服飾品牌卻沒有找專業服裝設計師感到相當訝異，認為服裝設計除了版型，還包括布料、材質、比例與整體搭配，不是單純更換花色即可。

對此，鄭家純也回應，自己原本一直認為老闆是相當認真的人，「結果這一波直接看越多，蛤越大聲。」她推測，品牌身邊可能缺乏服裝設計或品牌顧問等專業人士，或是根本沒有意識到相關做法存在問題，最終才讓各種因素疊加，演變成如今的爭議。

▲鄭家純回應網友。（圖／翻攝自Threads／ili.cheng）