來台像走灶咖！人氣日團首站大巨蛋　8／22現身主題日

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體Travis Japan由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太及松倉海斗組成，以堅強的舞蹈實力聞名，他們過去數度來到台灣開唱、參加活動，如今再度刷新里程碑，即將於8月22日首度站上臺北大巨蛋，參加統一獅隊年度J-LIONS「非．日常」主題日，帶來爆發力十足的精彩演出！

▲Travis Japan過去數度訪台，這次挑戰站上大巨蛋。（圖／環球音樂提供）



Travis Japan於2022年曾前往美國洛杉磯展開長達半年的海外培訓，不僅在世界知名的舞蹈大賽「World of Dance」獲得優異成績，更登上《美國達人秀》舞台，以精湛舞技驚艷全球觀眾，隨後以數位單曲〈JUST DANCE!〉全球同步發行出道，成為星達拓事務所首支面向全球市場出道的團體。

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近年除了持續推出音樂作品，也憑藉超強的舞台魅力與綜藝感，在日本及海外累積高人氣，成員們也跨足戲劇、綜藝、及配音等不同領域，均繳出亮眼成績單，可以說是發展相當全方位的偶像團體。

▲人氣日團Travis Japan首次登上大巨蛋，成為8月22日主題日的表演嘉賓。（圖／統一獅球團提供）



而他們5月剛結束日本八大城市的巡迴演唱會，過去他們也曾兩度來台舉辦演唱會，與台灣粉絲建立深厚的情感，7人更對台灣的特色美食「大腸包小腸」情有獨鍾，對台灣可以說是相當熟悉，此次接受統一獅隊邀請擔任台灣職棒賽事開球及表演嘉賓，成員都表示這是一次相當難得且珍貴的經驗。也非常期待能夠透過這次的演出，讓更多台灣的球迷認識他們全方位的演出實力，為大家帶來最棒的J-LIONS「非．日常」夏日偶像盛典。