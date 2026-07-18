郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！泳裝被看光側胸：詢問率120%

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤平常不時會與粉絲分享生活，近日格外掀起討論的是，她18日在Instagram限時動態曬出兩張「American only」的穿搭照，大膽展現火辣的身體曲線。

▲郭書瑤的熱褲背後全透明。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



從對著鏡子的自拍照中可見，郭書瑤頭戴黑色棒球帽，單穿一件黑色的連身泳裝。這件泳衣的剪裁相當大膽，不僅大挖背秀出白皙美背，側胸線條更是被看光光。而最吸睛的莫過於下半身，她穿著一件背後全透明的拼接短褲，透視出蜜桃臀，尺度相當大。

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▲郭書瑤趴在沙灘上。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



在另一張照片中，郭書瑤以背影示人跪趴在沙灘上，完美的背部線條與透明短褲在陽光下一覽無遺。這件設計前衛的褲子不僅引發討論，在國外也大受歡迎，「紐約女生詢問率120%的褲子」，顯示這身火辣裝扮在當地擁有極高的回頭率。

▲▼郭書瑤平常不時會與粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



面對這件詢問度破表的透明拼接短褲，郭書瑤也大方公開了服裝的真實來源。她解釋，這其實不是市面上販售的服飾，而是她充滿巧思的改造計畫，「是用舊的牛仔褲+塑膠布，請改衣服的阿姨幫我拼起來的」，成功打造出獨一無二的戰袍。