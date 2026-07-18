Lulu進小巨蛋遭趕！「經紀人工作證被當眾狠摔」哽咽憶：我能力不夠

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）最近在《完全娛樂》分享一段辛酸往事，那是她早期擔任三金紅毯主持人的時候，曾在廣告時段在場內協助「補位」，卻疑似因主辦單位內部的溝通問題，遭一名工作人員當面質疑：「妳是誰，為什麼可以坐在這裡？」突如其來的狀況讓當時的她相當錯愕。

▲Lulu心疼經紀人當時要和她一起被趕出去。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）



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Lulu當時立刻解釋是受某位導演指示，一旁的經紀人也連忙拿出工作證說明。沒想到對方竟當面狠摔經紀人的工作證，並嗆聲：「你以為你是誰啊，怎麼可以坐這！」她坦言當時非常傷心，自責地認為是「我自己能力不夠，讓我的經紀人跟我被趕出去」。

▲▼Lulu目睹經紀人的工作證當眾被狠摔。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）



儘管事後找不到該名摔工作證的人，但這份委屈化作了Lulu前進的動力。事隔幾年，她再次走進小巨蛋，這一次她是獨挑大樑的典禮主持人，看著上面寫著「典禮主持人Lulu」，讓她內心百感交集。

▲▼Lulu後來一回想此事都會很想哭。（圖／翻攝自YouTube／完全娛樂）



回首這段經歷，Lulu在節目中仍忍不住哽咽地說，「我就是讓大家知道我是誰，然後你們不要再有人摔我的經紀人的名牌了，我每次講到這個，我都會很想哭。」