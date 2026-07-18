《小鬼當家2》鴿子女士布倫達離世！　享壽81歲

記者張筱涵／綜合報導

曾以電影《我的左腳》（My Left Foot）榮獲奧斯卡最佳女配角獎，並在經典電影《小鬼當家2：紐約迷途》（Home Alone 2: Lost in New York）飾演「鴿子女士」（Pigeon Lady）深植影迷心中的愛爾蘭資深女星布倫達·弗里克（Brenda Fricker），於17日在愛爾蘭都柏林安詳辭世，享壽81歲。

▲布倫達·弗里克。（圖／路透社）



因病安詳離世 經紀人：世界失去了一位獨一無二的人

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根據《TMZ》及BBC等外媒報導，布倫達·弗里克在一段時間健康狀況不佳後，於當地時間17日晚間在都柏林安詳離世。經紀人Phil Belfield發表聲明表示：「我們再也不會見到像她這樣的人了，世界也因為失去她而變得黯淡。我很榮幸能認識她、愛她、與她共事，她永遠會留在我心中，也留在全世界無數電影與電視觀眾的心裡。」

《我的左腳》奪奧斯卡 成首位獲獎愛爾蘭女星

布倫達·弗里克出生於都柏林，1960年代展開演藝生涯，演出過多部電視劇及舞台劇，1986年加入BBC長壽醫療影集《Casualty》，飾演護理師Megan Roach，成為劇中代表人物之一。

1990年，她憑藉電影《我的左腳》中飾演丹尼爾・戴-路易斯（Daniel Day-Lewis）母親一角，奪下奧斯卡最佳女配角，成為史上首位獲得奧斯卡獎的愛爾蘭女演員。當年她擊敗茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）等強勁對手，締造歷史。

《小鬼當家2》鴿子女士成經典 溫暖陪伴無數觀眾童年

除了奧斯卡代表作外，布倫達·弗里克最廣為人知的角色，莫過於1992年《小鬼當家2》中居住於紐約中央公園的「鴿子女士」。

她在片中與麥考利·克金（Macaulay Culkin）飾演的凱文（Kevin）建立深厚友誼，以溫暖且富有同理心的形象感動無數觀眾，至今仍被視為系列電影中最令人難忘的角色之一。此外，她也曾演出《天使保佑》（Angels in the Outfield）、《殺戮時刻》（A Time to Kill）、《Veronica Guerin》等多部知名作品。

曾坦言奧斯卡反而限制演藝發展

儘管奪下奧斯卡是演藝生涯高峰，Brenda Fricker近年受訪時卻坦言，獲獎後反而陷入所謂的「奧斯卡魔咒」。她在2024年接受《泰晤士報》訪問時表示，得獎後經常被定型，錯失不少電影與劇場演出機會，甚至笑說：「奧斯卡其實沒有想像中那麼美好，而且也沒有獎金，至少應該附一點錢吧。」

演藝圈與政界齊悼念 盛讚是真正的國寶

布倫達·弗里克辭世消息曝光後，各界紛紛表達哀悼。曾與她合作《Casualty》的演員德里克·湯普森表示：「她是我合作過最棒的演員。」另一位演員凱西·希普頓則形容她是「我遇過最真實的人之一」，盛讚她機智、幽默且充滿勇氣。

愛爾蘭副總理西蒙·哈里斯也發文悼念，稱布倫達·弗里克是「愛爾蘭的國寶」，表示她以真摯而深刻的演技，為每個角色注入人性與生命力，「她是愛爾蘭最偉大的文化代表之一，我們再也不會見到像她這樣的人。」美國駐愛爾蘭大使Edward Walsh也讚揚她是「愛爾蘭電影界的巨人」，其作品讓愛爾蘭故事走向世界，留下難以抹滅的電影傳奇。