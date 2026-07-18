槍瞄女友、笑唐氏症！泰星涉「暴力厭女」迷因遭起底　引爆全網怒火

記者張筱涵／綜合報導

泰國經紀公司GMMTV旗下藝人Justin Angus Moir近日遭海外網友挖出，過去曾在TikTok轉發多張涉及暴力、性暗示及歧視等內容的網路迷因（Meme），引發大批國際粉絲批評。不少網友更公開向GMMTV喊話，希望公司正視事件，要求Justin公開道歉並接受相關教育。事件延燒數日後，GMMTV於17日正式發表聲明，不僅公開致歉，更宣布與Justin Angus Moir解除經紀合約，且即刻生效。

▲Justin Angus Moir。（圖／翻攝自Instagram／justinmmoir）



遭挖轉發爭議迷因 涉暴力、性暗示內容惹議

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根據海外網友整理的截圖，Justin曾轉發多張不同類型的網路迷因，其中爭議最大的是一組以「如果發現女友和別人在一起，你會怎麼做？」為主題的圖片，第一張寫著「如果發現她和別人在一起，你會怎麼做？」下一張則出現手槍瞄準畫面。不少網友認為，該內容將伴侶暴力及針對女性的暴力行為當作笑料，因此質疑涉及「暴力厭女」。

另一組圖片則以「Nice necklace（項鍊真漂亮）」作為開頭，實際內容卻寫著「其實我一直在看她巨大的胸部」，甚至出現「那就把它們露出來吧」等字樣，被批評涉及性暗示及物化女性。此外，還有AI生成圖片被質疑以唐氏症等身心障礙人士的外貌特徵作為娛樂素材，以及另一組搭配疑似凶案現場畫面的迷因，被認為消費伴侶暴力與凶殺事件，同樣引發爭議。

不過，也有部分被整理出的貼文，例如與美國前總統川普、美軍海豹突擊隊等相關內容，網友普遍認為屬於政治立場或個人興趣分享，並非此次事件的主要爭議焦點。

海外粉絲要求道歉 GMMTV迅速發聲回應

事件持續在海外社群平台延燒後，許多國際粉絲公開向GMMTV喊話，希望公司正視爭議，要求Justin出面道歉，並接受性別平權及相關教育。

對此，GMMTV於17日同步發布泰文及英文聲明表示，公司已注意到粉絲及社會大眾對Justin Angus Moir事件所表達的關切與意見，並對此次事件造成外界失望與困擾表達誠摯歉意。

強調不容忍暴力與歧視 宣布即刻解除合約

GMMTV在聲明中強調，公司不支持任何宣揚暴力、性別歧視、歧視他人，或散播可能煽動仇恨內容的行為與言論，並指出這些價值一直都是公司經營的重要原則。

經過審慎評估後，公司決定終止Justin Angus Moir的藝人合約，並自即日起生效。GMMTV最後表示，此份聲明是向社會大眾正式說明公司的處理結果。

▲GMMTV聲明。（圖／翻攝自Instagram／gmmtv）