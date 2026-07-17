《功夫女足》5天飆破43億！　陸影院爆「偷票房」周星馳公開動怒

記者蔡宜芳／綜合報導

周星馳執導的電影《功夫女足》自11日上映以來，大陸票房在短短五天就迅速衝破人民幣9億（約新台幣43億元）大關，然而，在票房開出紅盤的同時，卻傳出有影院以「手寫票」、「空白票」等手段涉嫌「偷票房」。對此，片方大動作抵制，周星馳本人更在社群公開質疑，引發各界熱烈討論。

▲周星馳執導的新片《功夫女足》在大陸票房相當好。（圖／翻攝自微博／電影功夫女足）

電影《功夫女足》在上映首日票房即突破人民幣2.6億元（約新台幣12.4億元），開出亮眼紅盤。但近日有不少觀眾指控，各地影院竟出現「手寫票」、「空白票」、「陰陽票」（買A給B）等不正當操作，導致《功夫女足》片方無法獲得應有收益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，《功夫女足》片方於13日發布聲明強烈抵制，並開放民眾檢舉。而導演周星馳本人，16日也一連轉發許多影迷PO的「偷票房」證據，配上三個問號，公開質疑影院的做法。

▲▼周星馳轉發觀眾的證據。（圖／翻攝自微博）

而相關電影院對於偷票房風波，解釋稱出現手寫票和空白票是因「票紙受潮等偶發問題所致」。然而，片方並不滿意此解釋，目前已大動作啟動全球換片源及分段密鑰等技術手段，以全面防範偷票行為。法律專家也指出，影院的行為已經觸法，可能面臨嚴重的法律責任。