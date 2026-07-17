訪問／P1Harmony來台驚曝怪癖！「宿舍養50隻螞蟻」隊友也傻眼

記者林汝珊／台北報導

FNC娛樂男團P1Harmony曾六度打入美國Billboard，將於明於新北市工商展覽中心開唱，今（17日）搶先來台首次接受台灣媒體聯訪，一見到記者就用中文說「謝謝大家」，展現誠意。除了期待與P1ece（官方粉絲名）見面，聊到台灣美食時更是停不下來，透露此次來台也品嚐了布丁奶茶，直呼「真的很好喝」。

▲P1Harmony明日開唱。（圖／和協整合行銷提供）

P1Harmony坦言每次來台停留時間都很短，幾乎沒有時間外出時間。JIUNG透露希望能逛逛傳統市場、早市，看看當地人平常都買哪些食材；Jiung則分享，練習生時期曾和家人來過台灣，去過台北101和夜市，也一直很想看看台灣的山海景色，希望下次能有時間安排。

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為了這次演出，成員們也開始學中文，THEO誠實說明天彩排時才會學。JIUNG則被大家公認是「語言天才」，他表示會把中文四聲當成旋律記憶，因此學得最快，隊長KEEHO也學說「ㄅ級分」，標準發音逗笑全場。

▲P1Harmony暢聊宿舍生活。（圖／和協整合行銷提供）

聊到宿舍生活時，隊長KEEHO忍不住爆料SOUL私下最大的興趣就是養螞蟻，不但買了蟻巢，家裡還養了約50隻螞蟻。SOUL也坦言，家裡還收藏蝙蝠、獨角仙等標本，出國巡演時，最煩惱的事情就是螞蟻沒人照顧，最近還在努力說服經紀人幫忙照料，特殊興趣讓其他成員也笑說：「每次他去機場都會帶一些很神奇的東西。」

談到新專輯《UNIQUE》，成員們也分享自己最具代表性的特色。THEO認為自己最大的魅力是真實、不說謊，「粉絲應該很喜歡我這一面。」INTAK認為自己最大的優點是厚臉皮與自信，站上舞台時總能毫無畏懼展現自己。至於SOUL，則被其他成員一致認證是團內最特別的人，不僅收藏各種標本，還有孫悟空金箍棒等收藏，只要喜歡一件事，就會毫不猶豫投入到底。

P1Harmony也向台灣粉絲喊話，因為不能常常來台灣，一直覺得很抱歉，因此格外珍惜每一次見面的機會，希望大家明天一起盡情享受演出，留下最美好的回憶。