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台灣首檔彩妝競技實境節目　千人參賽Vincent哽咽

記者葉文正／台北報導

去年榮獲金鐘獎實境節目獎製作團隊澗澗文創，宣布將打造台灣首檔彩妝競技實境節目《NEXT BEAUTY STAR》(下一位彩妝之星)，2026年第四季開錄、2027年播出，冠軍參賽者將獲得百萬獎金。

▲金鐘團隊打造彩妝節目。（圖／澗澗文創提供）

▲金鐘團隊打造彩妝節目。（圖／澗澗文創提供）

日前於台北盛大舉辦節目海選活動，由木木（林葦妮）擔任主持人，邀請擁有數十年專業頂尖彩妝師小布老師、Vincent、Ivan，擔綱節目海選活動評審。為支持彩妝人才培育，康是美 COSMED 作為本次節目的贊助合作夥伴，特別與《NEXT BEAUTY STAR》節目製作團隊共同設立海選「最佳技術獎」，由海選評審團依參賽者彩妝技術表現評選出６位得主，每位可獲得康是美提供的新臺幣１萬元獎金，並直接取得《NEXT BEAUTY STAR》正式錄影資格。

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▲金鐘團隊打造彩妝節目。（圖／澗澗文創提供）

▲小布老師擔任評審。（圖／澗澗文創提供）

《NEXT BEAUTY STAR》彩妝競技實境節目，旨在發掘兼具創意與專業實力的彩妝人才，培育具備國際競爭力的彩妝新秀，藉由節目傳達化妝不僅是為了漂亮，更是展現個人特色和愛自己的態度。節目自公開徵件以來便引爆時尚圈話題，累計收到近萬件參賽作品投稿。首輪海選參賽者，除了台灣在地菁英，更有來自世界各地的優秀彩妝師。選手們以「你最擅長的妝容」為題，在短短60分鐘內，運用高超的技術、大膽的色彩與獨具個人魅力的創意，展開高水準的妝容視覺對決。

海選活動評審在賽後講評，對參賽者給予高度評價。平時積極培育業界新人的小布老師，看見這麼多優秀選手表現後，興奮地直言：「我是來挖角的！今天假評審之名，行搶人之實。」從業30年的Vincent老師更是一度哽咽，感性透露：「看見這麼多年輕後輩在場上用心、投入的模樣，讓我瞬間回想起自己剛出道的初心，真的好感動，眼淚快流下來了。」

Ivan老師則溫暖勉勵參賽者：「看見大家用最擅長的妝容來表現自己，我想告訴大家不管比賽成績如何，享受、沉浸在創作的樂趣中才是最重要的！」而同樣從選秀節目脫穎而出、深知參與比賽壓力的主持人木木（林葦妮）大方分享心路歷程：「比賽雖然殘酷，但最珍貴的是過程，在舞台上盡情的展現個人實力、魅力與特色是很重要的，非常期待下一位彩妝之星的誕生。」

海選活動評審事後透露，由於選手們實力旗鼓相當，使得評審在打分時「速度明顯變慢」，每一分都斟酌再三、陷入甜蜜的痛苦。除了彩妝本身的技術，評審團也大方分享了實用的賽事加分秘訣，他們特別強調「整體感」與「細節」的重要性，雖然髮型、耳環、配飾等部分不一定直接列入彩妝核心評分，但這些細微的搭配往往能起到畫龍點睛的作用，成功烘托出作品的靈魂，是拉開分數差距的隱形關鍵。

台灣首檔彩妝競技實境節目《NEXT BEAUTY STAR》，首批海選錄取節目錄製資格名單，製作單位將於7月底前陸續通知，節目預計將於今年第四季正式開錄，將挑戰台灣最高規格的彩妝競技舞台，亦將邀請來自世界各地的評審團，帶領觀眾見證「下一位彩妝之星」的誕生。

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