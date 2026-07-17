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台股跌破紀錄！　劉涵竹「股齡20年活久見」閉眼入台積電

記者蔡宜芳／綜合報導

受到國際情勢影響，台股17日開低走低，寫下史上最大單日跌點紀錄。對此，擁有20年股齡的前主播劉涵竹，幽默自嘲：「居然不痛耶！因為已經麻痺了！」透露自己收盤前，咬牙閉眼買進台積電，樂觀喊話「彎腰撿鑽石吧」。

▲▼台股跌破紀錄！劉涵竹閉眼入台積電。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹﻿）

▲劉涵竹透露自己股齡已有20年。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹﻿）

劉涵竹表示，自己9點起床瞄了一下大盤，「反正跑不了了，再回籠覺睡到12點。」最後趕在收盤前，買進台積電。不過，對於這周持續觀察的聯發科，她表示：「持續破底，所以即便今天大跌我就沒有撿喔！這段期間空手累積現金水位，保守一點比較好，或是你很敢空！」但她坦言自己並不擅長做空。

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經歷這次股市大洗牌，劉涵竹也檢討自己這些年來的投資操作，除了短線進出不夠快速之外，她直言：「最虧的就是我台積電每逢整數關卡就會獲利了結。」看著如今的股價，她無奈認清結果論，嘆道：「如果當初沒有賣，現在都是翹腳數錢，但人生就是沒有那麼多『如果』與『早知道』，對吧？」以釋懷的態度面對過去錯失的行情。

▲▼台股跌破紀錄！劉涵竹閉眼入台積電。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹﻿）

▲劉涵竹搞笑分享AI生成的哏圖。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹﻿）

劉涵竹針對台股暴跌，也分析台積電法說會其實交出了非常漂亮的成績單，「儘管今天上演了法會行情，不過那也是因為亞股近期全面走弱所致，只要相信判斷AI基本面大趨勢不變，操作策略就不會變。」她也曬出朋友幫自己生成的AI哏圖，積極向網友喊話：「彎腰撿鑽石吧！好消息是，接下來兩天不會跌了～（抱）」

劉涵竹社群全文：

活久見啦！！43歲股齡20年的me，見證台股史上兩大之最
1.單日最大跌點 2953
2.單日外資最大賣超 1890億
居然不痛耶！因為已經麻痺了！

我今天的行程就是9點瞄一下大盤，反正跑不了了，再回籠覺睡到12點，
收盤前咬牙閉眼入台積電～
但是我這週觀察的聯發科，持續破底，所以即便今天大跌我就沒有撿喔！
這段期間空手累積現金水位，保守一點比較好
或是你很敢空！（我是不太擅長做空啦）

檢討這些年的操作，除了短線進出不夠快速之外，
最虧的就是我台積電每逢整數關卡就會獲利了結
以現在的結果論來說，如果當初沒有賣，現在都是翹腳數錢
但人生就是沒有那麼多「如果」與「早知道」，對吧？

台積電昨天法說會交出了非常漂亮的成績單
儘管今天上演了法會行情
不過那也是因為亞股近期全面走弱所致
只要相信判斷AI基本面大趨勢不變，操作策略就不會變。
你看～朋友馬上幫我生出AI哏圖，多厲害！

彎腰撿鑽石吧！
好消息是，接下來兩天不會跌了～（抱）

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台股台積電劉涵竹股災

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