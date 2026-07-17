拿她打工錢帶小三出國！　韓女星「鏡片反光抓劈腿」2年後竟復合

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星朴世美近日在節目中自爆震撼情史，透露20歲出頭時，曾將打工賺來的錢借給交往3年的前男友，怎料，對方竟拿這筆錢與劈腿對象爽跑海外旅行。更讓人吃驚的是，朴世美在2年後，竟然選擇原諒對方並重新復合，戀愛腦行徑讓節目現場所有人都傻眼。

▲朴世美透露自己曾被前男友騙錢帶小三出國。（圖／翻攝自Instagram／ssemeeeee）

朴世美在12日播出的節目《我家的熊孩子》中，透露說：「在20歲出頭時交往的男朋友，曾經向我借過打工賺來的錢。」當時，她每個月借出大約50到60萬韓幣（約新台幣1萬至1.3萬元）給前男友，對方騙她去東南亞旅行，手機會收不到訊號，後來才知道男方是拿她的錢帶小三出國。

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▲朴世美當時每個月借上萬元給男友。（圖／翻攝自SBS）

朴世美分享抓包過程，透露當時兩人一起在網咖，因為那時很流行大粗框眼鏡，「前男友的眼鏡鏡片上，清清楚楚地映照出他手機畫面上顯示的、滿滿的紅色愛心。」她坦言，原本以為自己抓到劈腿會大吼大叫，但實際遇到時，卻因為背叛感而不停地顫抖。

不過，最讓大家震驚的還在後頭。當朴世美被問到事後是否立刻分手時，她竟坦承：「2年後原諒了他，又重新交往了。」出乎意料的自白再度讓全場傻眼。