為《蜘蛛人》唱主題曲　周興哲再戰《歌手2026》失敗二度淘汰！

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲為漫威電影《蜘蛛人：重生日》量身打造並演唱的片尾曲〈All For You〉，MV今正式曝光，不同於一般電影合作MV大量穿插電影畫面，這次特地打造專屬世界觀，在汐止科技攝影棚搭建未來城市場景，結合綠幕拍攝與CG特效，營造濃厚科幻電影感。他昨天參加單曲發佈會後隨即飛往長沙參加《歌手2026》突圍賽，今晚結果出爐，他遺憾突圍失敗，再次遭到淘汰，讓觀眾直呼超可惜。

▲周興哲為漫威電影《蜘蛛人：重生日》量身打造並演唱片尾曲〈All For You〉。（圖／星空飛騰提供）

MV中，周興哲獨自站在高樓俯瞰城市，隨著旋律推進，穿梭於未來都市、風暴與巨大蜘蛛網構築的神祕空間，透過白晝、夕陽到夜晚的光影變化，象徵角色從迷惘、失落到重新找回勇氣與信念。整支作品沒有刻意重現蜘蛛人經典場面，而是透過高樓、天際線、風暴等象徵性畫面，詮釋英雄默默承擔一切、依舊選擇守護世界的精神。

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周興哲雖然沒有穿上蜘蛛裝，卻用歌聲唱出蜘蛛人最動人的情感核心，也讓〈All For You〉不只是電影片尾曲，更成為一首充滿力量的作品。巧的是，他今晚在《歌手2026》迎來突圍賽，歷經淘汰後再度站上舞台，帶來抒情演繹的歌曲〈11〉，歷經考驗仍毫不畏懼勇敢向前的心境，與歌曲想傳達的信念不謀而合。

▲周興哲詮釋英雄默默承擔一切、依舊選擇守護世界的精神。（圖／星空飛騰提供）

除了MV正式公開，〈All For You〉也將於7月25日晚間在「2026大稻埕夏日節」無人機煙火秀首度展演，搭配蜘蛛人主題燈光與煙火點亮夜空；7月28日晚間，周興哲也將現身大巨蛋秀泰影城《蜘蛛人：重生日》首映會，首度現場演唱〈All For You〉，與影迷一同感受電影與音樂交織的魅力。