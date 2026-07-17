Energy阿弟費洛蒙爆棚性感畫面曝光　卻慘喊：快窒息！

記者蔡琛儀／台北報導

Energy蕭景鴻（阿弟）出道24年，終於推出首張個人同名專輯，新歌〈適當〉MV。相較前兩首歌曲描寫內心掙扎，〈適當〉以輕鬆自在的旋律唱出現階段的人生態度。他坦言，過去總是想太多、太在意，反而把自己困住，如今學會用更開放的心態面對生活，「現在的生活過得越簡單越好。」

▲蕭景鴻（阿弟）遭透明塑膠布層層包覆直呼快窒息。（圖／相信音樂提供）

MV大量呈現蕭景鴻真實生活的一面，從彈吉他、吹頭髮到曬衣服全都入鏡，也意外曝光他私下的小強迫症，原來曬衣服不只會依照顏色分類，連衣服間距都要求整齊平均。此外，還有一幕他深情凝視冰淇淋的畫面，也讓歌迷笑喊：「好想成為那支冰淇淋！」

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不過拍攝過程其實並不輕鬆，其中一幕蕭景鴻遭透明塑膠布層層包覆，象徵被人生包袱束縛，被工作人員大讚「費洛蒙爆棚」，但他苦笑說：「我快不行了，真的有窒息的感覺！」MV也安排多場哭戲，從放聲痛哭到破涕為笑，讓導演黃中平稱讚他是「演技派」，工作人員更封他是「水做的男人」，眼淚說來就來，他則幽默回應：「我是『相信劉雪華』！」

▲蕭景鴻（阿弟）推出新歌〈適當〉。（圖／相信音樂提供）

談到哭戲，蕭景鴻坦言，是想到自己24年來一直想掙脫的心結，情緒才自然潰堤。他也宣布《以我為名》巡迴演唱會將於8月12日重返Legacy TERA開唱，高雄場9月26、27日登場，其中首場已完售，27日也僅剩少量票券。此外，他也將舉辦出道以來首場個人簽唱會，展開北中南巡迴，近距離與歌迷見面互動。