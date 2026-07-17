被傳拒當大S子女監護人？　小S怒斥「黑白顛倒真的很累」

記者葉文正／台北報導

女星大S（徐熙媛）離世近一年半，後續遺產分配與家人互動持續受到外界關注，尤其一雙子女玥兒與箖箖目前由前夫汪小菲照顧，更讓相關話題屢登熱搜。近日中國網路瘋傳「小S拒絕擔任大S子女共同監護人」消息，甚至指稱徐家人已鮮少關心兩名孩子，引發外界議論。對此，小S罕見動怒，親自出面駁斥，強調相關內容完全是子虛烏有。

▲小S表示仍深愛大S子女。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣﻿）

中國部分網路文章聲稱，「據台媒報導，大S離世後，徐家對孩子幾乎不再聞問」，甚至連大S位於金寶山紀念雕像的揭幕儀式，也未邀請孩子出席，還指出小S婉拒擔任共同監護人。報導曝光後引發大量討論，S媽則低調表示，不方便回應相關問題。

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▲小S曬和大S舊照 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣 ）

不過，小S隨後親自回應，直接駁斥傳聞。她表示，從未有人向她提出「共同監護」的事情，且依照法律規定，她也不可能成為孩子的共同監護人，「除非爸爸的親權被停止」，相關說法根本不符合現實狀況。

此外，針對外界指稱徐家未邀請孩子參與大S雕像揭幕儀式，小S也澄清，家人事前其實已有邀請孩子們出席，只是是否參加，完全尊重孩子及相關安排，不存在刻意排除的情況。

談到兩個外甥，小S語氣也相當感傷。她表示，全家人都非常愛兩個孩子，之所以不願不斷回應網路傳聞，是不希望事件持續被炒作放大，「心都還在痛著，卻還要面對黑白顛倒的報導，真的很累。」

由於大S生前影響力極高，離世後家族動態始終受到關注，如今假消息再度掀起風波，也讓小S罕見強硬發聲，希望外界停止不實揣測，別再讓家人承受更多壓力。