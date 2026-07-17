阿喜被狗咬「傷勢照曝光」　揭驚險過程：我原來這麼偉大

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿喜（林育品）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（17）日上傳一段自拍短片，透露自己被狗咬。內容曝光後，立刻掀起網友討論。

▲阿喜。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



影片一開始，阿喜就向大家報告「哈囉各位，我被狗咬了。」她透露，事發當下自己一刻都沒耽誤，馬上就去打了破傷風針，同時也拿了止痛消炎的抗生素。她還不忘打趣自嘲，那顆抗生素藥丸「還這麼大顆欸，跟我的眼睛一樣大顆」，所幸目前人沒有大礙，要大家不用替她擔心。

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談起這場意外的過程，阿喜也還原兩隻狗平時的愛恨糾葛，強調這絕對不是要引戰。她透露，自己養的愛犬「哈吉」與另一隻狗「皮蛋」原本是手牽手的好朋友，但因為哈吉性格比較怪，平時喜歡玩樹枝和鐵絲，導致皮蛋求歡不成後，看到哈吉就越來越生氣，甚至產生攻擊性，平時主人們遇到也都會各自帶開。

阿喜分享，事發當天兩隻狗雖然都有牽著繩子，卻因為哈吉長了一張「白目臉」，吸引了牽著皮蛋的柴犬爸爸想要前來拍照。當時兩方僅維持「五步之遙」的距離，皮蛋看著哈吉那張看似挑釁的臉，累積的怒火瞬間點燃。就在大家以為有控制好時，皮蛋身上戴著的伸縮式牽引繩居然突然斷掉，失去束縛的皮蛋二話不說，立刻朝哈吉暴衝。

面對突如其來的危機，阿喜驚呼「在那瞬間我也沒有發現我原來這麼的偉大」，當下她毫不猶豫，一把就將自己家的小寶貝緊緊抱入懷中保護。沒想到，這個舉動卻反而激發了對方的興奮感，皮蛋轉而將獵物目標鎖定在阿喜身上，狠狠地朝著她的腿部猛烈咬擊，導致她當場受傷。

最後，阿喜感性表示「這整件事情真的最不小心的就是我們人」，因為狗友之間的感情其實非常好，懇求大家「不要攻擊狗狗跟狗狗的主人」，強調那天單純就是一場不意外。此外，阿喜坦言目前除了走路時會有點「掰咖（跛腳）」之外，基本上呈現「人狗均安」的狀態。